Почти 260 миллионов тенге потеряли вкладчики финпирамиды в Казахстане

Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании "Eolus" расследуются в 10 регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Не менее 3 000 казахстанцев вложились в финпирамиду. 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.

"При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5% до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых", - сообщили в ведомстве.

Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего, осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе "energyeolus.top".

В АФМ уточнили, что дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в гг.Алматы, Астана и Шымкент.