Почти 2500 дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане
Сегодня, 10:51
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Сегодня, 10:51Сегодня, 10:51
92Фото: пресс-служба акимата Астаны
Почти 2500 дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Коммунальные службы столицы работают в круглосуточном посменном режиме. За ночь из города вывезли 3,3 тыс. кубометров снега.
В ночь на 28 марта коммунальные службы вывезли из столицы 3,3 тысячи кубометров снега 274 рейсами.
С утра 28 марта в уборке снега задействовано почти 2 500 дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.
Отметим, что уборка снега и наледи в городе ведется в круглосуточном посменном режиме. В первую очередь очищаются центральные улицы, маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары.
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