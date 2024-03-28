Почти 2500 дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.



Коммунальные службы столицы работают в круглосуточном посменном режиме. За ночь из города вывезли 3,3 тыс. кубометров снега.

В ночь на 28 марта коммунальные службы вывезли из столицы 3,3 тысячи кубометров снега 274 рейсами.



С утра 28 марта в уборке снега задействовано почти 2 500 дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.

Отметим, что уборка снега и наледи в городе ведется в круглосуточном посменном режиме. В первую очередь очищаются центральные улицы, маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары.