Почти 21 миллиард тенге пособий выплатили неработающим родителям в Казахстане
Сегодня, 09:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
149Фото: liter.kz
Почти 21 миллиард тенге пособий выплатили неработающим родителям из бюджета Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
"В рамках исполнения поручения главы государства продолжительность выплат по уходу за ребенком была увеличена до полутора лет. По состоянию на 1 августа 2023 года пособие для неработающих родителей из республиканского бюджета получили 107,2 тысячи человек на сумму 20,9 миллиарда тенге", - сообщили в кабмине.
Социальную выплату по потере дохода для работающих родителей из Государственного фонда социального страхования получили 439,6 тысячи человек на сумму 144,8 миллиарда тенге.
Самое читаемое
- Жительница Кокшетау с уникальным голосом отправилась на телешоу к Малахову
- Опубликованы имена погибших в шахте "Казахстанская" горняков
- Девять человек погибли в жутком ДТП в Балхаше
- "Был свой бизнес и машины в гараже": бездомные Павлодара поделились своими историями
- Опубликованы фото всех пятерых погибших на шахте "Казахстанская"