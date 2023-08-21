Почти 21 миллиард тенге пособий выплатили неработающим родителям в Казахстане

Почти 21 миллиард тенге пособий выплатили неработающим родителям из бюджета Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В рамках исполнения поручения главы государства продолжительность выплат по уходу за ребенком была увеличена до полутора лет. По состоянию на 1 августа 2023 года пособие для неработающих родителей из республиканского бюджета получили 107,2 тысячи человек на сумму 20,9 миллиарда тенге", - сообщили в кабмине.

Социальную выплату по потере дохода для работающих родителей из Государственного фонда социального страхования получили 439,6 тысячи человек на сумму 144,8 миллиарда тенге.