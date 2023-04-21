Почти 200 кг осётра нашли в здании Казпочты полицейские Мангистауской области

Фото: polisia.kz

25 осётров весом более 165 килограммов обнаружили полицейские в здании "Казпочты" в селе Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме того, в багажнике автомобиля жителя Актау обнаружено 30,5 килограмма осетрины.

"Задержаны подозреваемые в возрасте 42 и 25 лет. Изъятая рыба передана ТОО "Kazakh Ossetr", - сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".