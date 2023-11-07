Почти 20 тысяч семей стоят в очереди на социальное жилье в Караганде

В Караганде 19 700 семей из социально-уязвимых групп вынуждены скитаться по съёмным квартирам из-за отсутствия жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.

В этом году акимат Карагандинской области сдал только один дом для очередников, в котором 72 квартиры. До конца года обещают сдать ещё 90 квартир.

"За квартиру оплачиваю 135 тысяч тенге, ещё комуслуги. Зимой вообще 170-180 даже выходит, работаю в частном. Не одна работа, 3-4 работы. А на государственной не получается у меня, поэтому нет пенсионных отчислений. Туда пойдешь, ипотеку если взять – гарант нужен. Первоначалка. Я никак не могу собрать эти деньги", - сказала жительница Караганды, мать-одиночка Рымкуль Ниязбекова.

Рымкуль Ниязбекова так долго стоит в очереди на жильё, что уже потеряла статус многодетной. За 10 лет трое из пяти её детей выросли и стали совершеннолетними.

"Желающих очень много. Но граждане могут воспользоваться программой льготного кредитования через Отбасы банк. В соответствии с законом, есть приоритетное право у ветеранов ВОВ, многодетные семьи и дети сироты", - отметил заведующий сектором жилья Отдела жилищных отношений г. Караганды Адиль Аубакиров.

Всего по официальным данным на сегодня по Казахстану почти 650 тысяч очередников на жильё. В лидерах Туркестанская область и три города республиканского значения. Только в Шымкенте в квартирах нуждается 61 тысяча льготников. При этом по всей стране получили жильё около 72 тысяч семей.