Почти 2 тысячи электронных сигарет и вейпов изъяли у предпринимателя в ВКО
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Электронные сигареты, вейпы и другие одноразовые устройства, содержащие никотин, изъяты в Усть-Каменогорске в рамках проведенного ОПМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Как сообщили в АФМ, по результатам проведенных мероприятий изъяты почти 2 тысячи устройств на сумму около 8,5 млн тенге.
"За данное правонарушение предусмотрена ответственность в КоАП РК, санкция предусматривает наказание в размере от 50 до 500 МРП, с конфискацией подакцизных товаров. Материалы направлены в суд", - говорится в сообщении.
Согласно исследованиям медиков, употребление вейпов и других устройств негативно сказывается на здоровье подростков, оказывая пагубное влияние на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению.
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