Почти 18 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

В Казахстан с начала года вернулись и получили статус кандаса 17 903 этнических казаха. С 1991 года в республику приехали более миллиона 124,9 тысячи этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Более половины кандасов (53,8 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 19 процентов – из КНР, 11 процентов – из Монголии, 7,6 процента – из России, 6,5 процента – из Туркменистана и 2,1 процента – из других стран.

По состоянию на 1 ноября, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,7 процента, несовершеннолетние граждане - 30,7 процента и пенсионеры - 8,6 процента.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 15,3 процента имеют высшее образование, 34,5 процента - среднее специальное образование, 41,7 процента - общее среднее образование и 8,5 процента не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

"Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 2 337 человек. По состоянию на 1 ноября 2023 года в регионы расселения переселено 1 870 кандаса. Прибывшим в регионы предоставляются меры господдержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тысячи тенге). С начала года различные меры поддержки оказаны 1 254 кандасам. 522 человека трудоустроены", - сообщили в Минтруда.

Напомним, в этом году в пилотном режиме реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках проекта можно решить вопрос о посещении страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. В новом формате через загранучреждения республики принято 2 058 заявлений (690 семей) от этнических казахов.