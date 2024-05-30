Почти 18 млн тенге заработали на фиктивной госпитализации сотрудники медцентра в Темиртау

Прокуроры в Темиртау провели анализ соблюдения законности в деятельности КГП "Многопрофильный центр матери и ребёнка" и выявили факты фиктивной госпитализации работников предприятия, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на то, что сотрудники продолжали выполнять трудовые обязанности, в документации они числились госпитализированными.

"Центром необоснованно оформлены медицинские карты стационарного пациента для 42 медицинских работников. Более того, на этих сотрудников незаконно списывались лекарственные препараты, закупленные за бюджетные средства. Фонд социального медицинского страхования Карагандинской области провёл собственное расследование и заключил, что на оплату необоснованного расхода медикаментов и оказание медицинской помощи фиктивно госпитализированным лицам было затрачено 17,9 миллиона тенге", - сообщили в прокуратуре.

По результатам акта прокурорского надзора незаконно израсходованные средства были полностью возвращены в бюджет, для принятия процессуального решения материалы по выявленным фактам направлены в уполномоченный орган.