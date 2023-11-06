Почти 1300 наркоманов и людей с неврологией имели водительские права в Шымкенте

Шымкентские прокуроры озадачились вопросом, что многие жители мегаполиса имеют противопоказание к управлению транспортом, но всё равно водят авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

В Шымкенте прокуроры выявили 1268 жителей мегаполиса, которые имеют медицинские противопоказания к вождению авто. Большая часть из них состоит на диспансерном учёте из-за употребления психоактивных веществ, есть те, кто имеет заболевания нервной системы.

Согласно законодательству, люди, имеющие подобные проблемы, не должны садиться за руль. Тем не менее это не помещало им получить водительские права и водить машины. В 2022-2023 годах эти шымкентцы нарушили более 1300 правил дорожного движения, совершили 28 дорожно-транспортных происшествий, причинили материальный ущерб потерпевшим.

По акту прокуратуры на сегодняшний день по решению суда 37 человек лишились права управления транспортным средством. Соответствующие меры принимаются в отношении остальных нарушителей.