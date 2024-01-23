Почти 12 млрд тенге незаконно обналичила ОПГ в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы преступная группа занимались "обналичиванием" денежных средств с банковских счетов так называемых "обнальных" фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что сотрудники Агентства по финансовому мониторингу установили пятерых членов преступной группы, которые в период с 2018 года по 2022 годы через банковские счета подконтрольных им 15-ти компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей "обналичили" 11,7 миллиарда тенге.
"Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком шесть и 7,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению", - сообщили в АФМ.
Самое читаемое
- Дана Нуржигит оставила трогательное послание бывшему мужу после его смерти
- После дуэта с Меладзе Баян Алагузова пригрозила продать пиджак Кайрата Нуртаса
- "Люстра ходуном ходила". Землетрясение ощутили жители Алматы
- Аэропорт Астаны выставил на торги пентхаус
- Летевший в Москву самолёт разбился в Афганистане