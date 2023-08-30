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Почти 11 тысяч арендных квартир выделят для социально-уязвимых казахстанцев

Сегодня, 16:02
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:02
Сегодня, 16:02
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Фото: BaigeNews.kz

В 2023 году для приобретения 10 878 арендных квартир для социально-уязвимых слоев населения выделено 105,2 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, на строительство кредитного жилья в 2023 году предусмотрен лимит на сумму 158,5 млрд тенге и запланировано строительство 725,8 тыс. кв. метров или 12,1 тыс. квартир.

Для выдачи жилищных займов в текущем году предусмотрено 71,9 млрд тенге.

Отбасы Банком планируется реализовать 3.176 займов по ипотечной программе "2-10-20" ,и 3610 займов по программе "5-10-20"

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