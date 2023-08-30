Почти 11 тысяч арендных квартир выделят для социально-уязвимых казахстанцев
Сегодня, 16:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:02Сегодня, 16:02
109Фото: BaigeNews.kz
В 2023 году для приобретения 10 878 арендных квартир для социально-уязвимых слоев населения выделено 105,2 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Кроме того, на строительство кредитного жилья в 2023 году предусмотрен лимит на сумму 158,5 млрд тенге и запланировано строительство 725,8 тыс. кв. метров или 12,1 тыс. квартир.
Для выдачи жилищных займов в текущем году предусмотрено 71,9 млрд тенге.
Отбасы Банком планируется реализовать 3.176 займов по ипотечной программе "2-10-20" ,и 3610 займов по программе "5-10-20"
Самое читаемое
- Голая девушка преследовала ребёнка на улице в Павлодаре
- "Живём как на войне": поселок Жолымбет трясет из-за взрывов на золотом руднике
- Разогнался до 218 километров в час: водитель BMW разбился на трассе под Экибастузом
- О поведении астанчан на таджикской ярмарке высказались в акимате
- Туристка пропала во время дайвинга в Египте