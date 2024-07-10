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Почти 1000 человек зарегистрировали в однокомнатной квартире в Астане

Сегодня, 11:57
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57
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Фото: baigenews.kz

Прокуратурой столицы в рамках проверки соблюдения требований миграционного законодательства установлено, что в однокомнатной квартире общей площадью 35,7 кв.м. было зарегистрировано 937 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

По факту организации незаконной миграции зарегистрировано уголовное дело.

"Государственным обвинителем-прокурором доказана вина осужденного в организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения.

Приговором суда владелец "резиновой" квартиры осужден по ч.1 ст.394 УК", - говорится в сообщении.

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