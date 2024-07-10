Почти 1000 человек зарегистрировали в однокомнатной квартире в Астане
Сегодня, 11:57
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Сегодня, 11:57Сегодня, 11:57
125Фото: baigenews.kz
Прокуратурой столицы в рамках проверки соблюдения требований миграционного законодательства установлено, что в однокомнатной квартире общей площадью 35,7 кв.м. было зарегистрировано 937 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.
По факту организации незаконной миграции зарегистрировано уголовное дело.
"Государственным обвинителем-прокурором доказана вина осужденного в организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения.
Приговором суда владелец "резиновой" квартиры осужден по ч.1 ст.394 УК", - говорится в сообщении.