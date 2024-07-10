Почти 1000 человек зарегистрировали в однокомнатной квартире в Астане

Прокуратурой столицы в рамках проверки соблюдения требований миграционного законодательства установлено, что в однокомнатной квартире общей площадью 35,7 кв.м. было зарегистрировано 937 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

По факту организации незаконной миграции зарегистрировано уголовное дело.