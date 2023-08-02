Почта Великобритании запустила доставку дронами
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
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96Фото: BBC
Посылки весом до шести килограммов перевозят между Оркнейскими островами.
Королевская почта Великобритании запустила первую в стране доставку отправлений с помощью беспилотников, передаёт Baigenews.kz. со ссылкой на BBC.
Письма и посылки весом до шести килограммов перевозят между Оркнейскими островами. Это архипелаг на северо-востоке от Шотландии.
По словам экспертов, использование дронов поможет сократить количество вредных веществ, которые выбрасываются в атмосферу при доставке отправлений привычными способами.
Отметим, что ранее попытки внедрить такую доставку предпринимала Швейцарская почтовая служба, но работа сервиса была приостановлена после нескольких аварий.
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