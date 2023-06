Почему жители окраин городов стареют быстрее

Люди, живущие на окраинах городов, стареют быстрее. К такому выводу пришли учёные из канадского университета МакМастер. Результаты проведённого исследования они опубликовали в The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на saratov.mk.ru.

Авторы научного проекта проанализировали данные об образе и условиях жизни, а также состоянии здоровья почти полутора тысяч канадцев в возрасте от 45 до 85 лет, после чего смогли рассчитать разницу между хронологическим и биологическим возрастом этих людей.

Выяснилось, что жители окраинных районов городов на клеточном уровне стареют значительно быстрее, чем "по паспорту". Учёные предположили, что к преждевременному износу организма приводит жизнь в неблагоприятных условиях. Горожане, недовольные своим местом жительства с биологической точки зрения в среднем на год старше, чем их ровесники, которые не жалуются на жизнь.

Но чем дольше копится такое недовольство, тем больше становится разрыв между возрастами. Так что через несколько лет проблему биологического старения решить переездом в центр уже не получится.