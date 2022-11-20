Почему явка избирателей в Астане и Алматы ниже, чем других в регионах, объяснили в КИОР

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Эксперт назвала регионы, где предположительно больше всего было отдано голосов на президентских выборах.

О том, как избирательная комиссия готовилась к сегодняшним выборам и почему в мегаполисах Казахстана наблюдается тенденция низкой избирательной активности, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала руководитель центра "Рухани жаңғыру" НАО "Казахстанский институт общественного развития" Жанар Буканова.

"После закрытия избирательных участков в течение 12 часов будут подсчитаны голоса, и мы узнаем общее количество проголосовавших, а также количественную разбивку избирателей по каждому региону. Кроме того, будут оглашены предварительные итоги голосования и результаты опросов общественного мнения exit-poll, проводимых в ходе внеочередных выборов президента. Данное исследование поможет выявить, насколько общественные ответы будут отличаться от данных ЦИК. В идеале, больших расхождений быть не должно. Тогда это будет значить, что выборы президента Казахстана прошли в соответствии с законом, объективно и прозрачно. Я думаю, что в этот раз замечаний по организации и проведении выборов будет немного, поскольку знаю, что данная работа проводилась очень тщательно и системно. Так, за сутки до голосования представители ЦИК посетили с проверкой все избирательные участки во всех регионах на предмет их соответствия правилам, готовности, доступность, обеспеченности бюллетенями и списками", — сообщила руководитель центра "Рухани жаңғыру".

По ее словам, центром электорального обучения при Академии государственного управления при президенте РК была проделана большая работа по просвещению и подготовке всех членов избирательной комиссии в онлайн- и оффлайн-формате. Обучение шло каскадным методом. Эксперт полагает, что отчасти благодаря этому нынешние выборы прошли согласно букве закона.

"Это уже седьмые по счету выборы президента в нашей стране. Как правило, на всех президентских выборах явка избирателей очень высокая по сравнению с парламентскими выборами. И я надеюсь, что в этот раз явка составит свыше 75%. Но это только мой прогноз. Нам остается только дождаться окончательных итогов и сверить прогнозные части и реальные результаты. Кроме того, сегодня на выборах были задействованы около 600 международных наблюдателей — 500 из них представлены международными организациями, 109 наблюдателей прибыли из 33 стран. Поэтому прозрачность выборов обеспечивается их наблюдениями. Также наблюдателями выступили представители казахстанских общественных организаций и политических партий, доверенные лица", — добавила эксперт.

Она сообщила, что согласно оперативным данным в течение дня серьезных нарушений законодательства о выборах не наблюдалось. Так, по итогам голосования после подписания к протоколу будут подшиты отмеченные нарушения, которые были допущены в результате сегодняшнего голосования.

Жанар Буканова также объяснила, почему в Туркестанской области явка избирателей оказалось выше, чем в Астане и Алматы, несмотря на то, что социально-экономическое развитие мегаполисов значительно выше, чем в других регионах.