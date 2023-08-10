Почему в Казахстане временно блокировали доступ к сайту yandex.kz
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В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали ситуацию с ограничением работы сайта yandex.kz в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве сообщили, что министерство не ставит целью полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, при этом использует инструмент временного ограничения доступа к доменам, нарушающим законодательство.
"В результате проведенных мероприятий от компании "Яндекс" было получено письмо о продлении сроков переноса их домена на территорию страны. Также компания "Яндекс" выразила готовность к исполнению всех требований законодательства РК. Временное ограничение доступа было использовано вследствие непредоставления ответа на запрос министерства от 25 июля текущего года", - говорилось в сообщении.
Напомним, 9 августа МЦРИАП приостановил работу домена yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана.
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