Почему в Казахстане временно блокировали доступ к сайту yandex.kz

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали ситуацию с ограничением работы сайта yandex.kz в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что министерство не ставит целью полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, при этом использует инструмент временного ограничения доступа к доменам, нарушающим законодательство.

"В результате проведенных мероприятий от компании "Яндекс" было получено письмо о продлении сроков переноса их домена на территорию страны. Также компания "Яндекс" выразила готовность к исполнению всех требований законодательства РК. Временное ограничение доступа было использовано вследствие непредоставления ответа на запрос министерства от 25 июля текущего года", - говорилось в сообщении.

Напомним, 9 августа МЦРИАП приостановил работу домена yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана.