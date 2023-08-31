Почему в Казахстане необходимо развивать углехимию
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Представители казахстанского бизнеса и угольной промышленности обратились к премьер-министру РК Алихану Смаилову и ряду министерств с предложением по развитию углехимии в Казахстане и перспективам развития АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "Богатырь Комир" через призму углехимии, передаёт BaigeNews.kz.
На рабочей встрече в столице эксперты обсудили основные проблемы отрасли и предложили варианты решений.
Председатель правления Альянса предпринимателей "Парасат" Олег Пак сообщил, что в настоящее время в Казахстане доля производства продукции из угля составляет порядка 3 процента в общем объёме, что является показателем низкого уровня развития углехимии и коксохимического производства в стране.
"Основной проблемой обрабатывающего сектора является отсутствие базовых производств, всё сырье импортируется. Эксперты уверены, через реализацию углехимических проектов в угольной промышленности Казахстана есть перспективное будущее. Пилотно предлагаемый проект может быть реализован на базе АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "Богатырь Комир", - сказал он.
По словам главы Альянса, углехимия является зелёной технологией. Поэтому в данном случае, будут отсутствовать выбросы.
"В связи с переходом на углеродную нейтральность и принятыми обязательствами, к 2060 году у нас в принципе прекратится угольная генерация электроэнергии. Тем самым, при тех объёмах запасов, которых хватит на более чем на 250-300 лет, у нас останется возможность развить потенциал углехимии. И сегодня мы говорим о том, что в том числе из угля можно получать источники энергии, газ и так далее. Мы считаем, что топить углём было актуально в силу определенных условий. Но с учётом всех международных тенденций, использовать уголь в качестве электроэнергии у нас чревато в части невыполнения наших международных обязательств. Поэтому одно из самых перспективных направлений - это производство, глубокая переработка угля, получение продукции высокого передела", - пояснил Олег Пак.
Поэтому сегодня с учётом всех тенденций государство должно ставить в приоритет развитие углехимии, считает глава Альянса.
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