Почему современная молодежь рьяно интересуется религией – теолог

В Казахстане снижается количество граждан, которые относят себя к атеистам. В этом году участились случаи, когда молодые люди заявляли о своих религиозных убеждениях публично – в социальных сетях. В частности, речь идет об приверженности исламу. По мнению теолога Расима Челидзе, это явление сегодня можно назвать данью веянию современного образа верующего. Об уровне религиозной грамотности в казахстанском обществе эксперт рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.

- Перепись населения 2021 года показала, что в Казахстане стало меньше неверующих людей. В Казахстане в этом году в медийном пространстве стало модно публично заявлять о принятии ислама. Насколько это коррелирует с реальными масштабами исламизации молодежи в Казахстане? Как можно объяснить данный процесс? Есть ли в этом элемент пропаганды в социальных сетях?

Несколько лет назад на мероприятии в одном из городов Южного Казахстана, у меня состоялся интересный диалог с человеком, который, с его же слов, недавно принял религию ислам. Когда я спросил у него, какой религии или идеологии он придерживался до ислама, он мне ответил, что был мусульманином.

В этом аспекте тенденцию увеличения верующего слоя населения можно рассматривать, отталкиваясь от трех ярких общих факторов развития.

Первый фактор – интеллектуальный уровень, который зависит от уровня образования, здесь не имеется в виду одна только грамота, то есть, умение читать и писать. Рациональное мышление, критический метод восприятия и усваивание поступающей информации и новых знаний, анализ происходящего и остальные когнитивные способности человека являются важными средствами в повышении данного уровня.

Второй фактор – это присутствующая коллективная религиозная память. Религиозный опыт, который существовал в народе в досоветский период ни одно столетие, а в советское время, в условиях жёсткого атеизма, сохранялся на уровне этнокультурного явления, передаваясь от поколения к поколению в течение почти одного столетия, сегодня обрел институциональный характер. И вполне естественно, что люди в современном Казахстане могут свободно заявить о собственной принадлежности к определенной религии без какого-либо социо-политического давления. Другими словами, сейчас происходит возвращение к своим корням.

Третий фактор развития, это социальная пропаганда и дань веянию современного образа верующего или религиозного человека. Фактор современного веяния, хотя слаб по своей сути, так как не имеет смыслового и настоящего религиозного содержания, но, является хорошим средством формального примыкания к настоящим религиозным группам. Однако, говорить о некой тенденциозности увеличения числа верующих основываясь только на третий фактор, мягко выражаясь, будет неправильно.

Можно привести еще примеры причин развития, поделив их на две категории, как внешние и внутренние причины. В этом аспекте будут просматриваться не только социально-культурные аспекты, в том же числе экономические и политические предпосылки.

- Как Вы оцениваете уровень религиозной, теологической грамотности населения в Казахстане? Насколько современная молодежь, люди нового поколения (цифрового) подвержены влиянию радикальных религиозных течений на фоне развития социальных сетей?

Современная молодежь рьяно интересуется религией – это неопровержимый факт. Также фактом является то, что современная молодежь – это поколение, которое много времени проводит в виртуальном мире, и конечно подвержена влиянию различных толков религии, в том числе деструктивных школ. Но, опять же обобщать всю молодежь, которой интересна религия тоже неправильно. Увлечение молодежи разное, все зависит от самого человека. Сейчас с развитием Искусственного Интеллекта у людей появилась еще одна возможность расширить собственные горизонты религиозного познания, получать ответы на задаваемые вопросы.

Сегодня сложно дать оценку уровня религиозной или теологической грамотности населения, но можно с уверенностью сказать, что население, в большей степени, к религии относится не только как к боговдохновенному явлению, но также как к культурному наследию, и многое новое традиционно консервативным слоем населения просто не воспринимается всерьез.

- Имеются ли в связи с войной между Израилем и ХАМАСом риски повышения радикализации, распространения деструктивных исламских течений для Казахстана?

Не думаю, что сложившаяся сегодня ситуация на Ближнем Востоке вызывает ощутимое повышение радикального настроя среди представителей мусульман Казахстана, но, конечно, присутствует сочувствие мирным гражданам. Источники получения информации — это социальные сети и информация противоречивы между собой, при этом, безусловно, происходит спекуляция информацией. Благость в противоречии проявляется в том, что народ уже более настороженно, с сомнением относится к данным событиям. Послужит ли конфликт распространению деструктивных идей в Казахстане? Риски присутствуют всегда, зависит от их частого муссирования в общественном пространстве. Политическое противостояние между арабами сектора Газа и Израиле имеет давнюю историю, на фоне которого создавались десятки организаций и движений, которые вели подрывную и террористическую деятельность в отношении Израиля, как внутри государства, так и вне его. Сегодня в секторе Газа присутствует не только ХАМАС, там присутствуют также другие радикальные исламские движения, которые имеют большие разногласия между собой. Кроме этого, сектор Газа – это не вся Палестина.

- Определенная часть казахстанцев уезжают получать религиозное образование за рубеж. Какие риски это может нести? Как государство должно регулировать эту сферу? Каков уровень теологического образования в Казахстане?

В истории получений знаний всегда присутствует аспект приобретениях их из различных источников, а это делалось для объективного понимания религиозных наук. Многие ученые Центральной Азии не учились только в Азии, они их приобретали в Египте, на Ближнем Востоке и Малой Азии. Сегодня с открытием границ и получения независимости практика "путешествия за знаниями" возобновилась. Сейчас можно встретить студентов за рубежом не только из Казахстана, а также из других постсоветских стран. И вполне нормально, что наши молодые граждане получают знания в знаковых образовательных учреждениях мира.

Проблема может возникнуть только по двум причинам. Первая причина, если студент отправился за знаниями, предварительно не получив базовые знания на Родине. Практика последних двух десятилетий показала, что некоторые студенты приезжали в Казахстан "заряженными" идеями так называемого распространения Ислама. Очевидно, что отсутствие базовых религиозных знаний перед отъездом, стала благоприятной почвой для проникновения идей, противоречащих традиционным и религиозно-культурным особенностям народа. Вторая причина, это отсутствие стипендиальной политики со стороны государства студентам, обучающиеся религиозным наукам за границей. По этой причине некоторые студенты попадают под влияние различных местных религиозных общин, которые с условием предоставляют им не только жилье, но и средства для существования.

- Какова ситуация в Казахстане с академическим Исламоведением? Есть ли необходимость усиливать научные исследования Ислама?

Исламоведение как дисциплина довольно динамична и молода для современного Казахстана, поэтому требует постоянного развития, и исследования в различных сферах религии и религиозных направлений. Специализация Исламоведение необходима для объективного и беспристрастного изучения вероучений в религии, религиозно-политических движений, религиозных идеологий. Ведь с каждым днем появляются новые тенденции в мусульманском ми