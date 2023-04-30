Почему школьники Мангистау больше не хотят быть нефтяниками

Из года в год в этот сектор хотели попасть больше 40% местных выпускников. И вот теперь показатель снизился сразу до 10%. Теперь в фаворитах – педагогика и медицина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Стать учителями хотят сразу 37% выпускников, чуть меньше планируют пополнить ряды медиков. Таковы результаты опроса школьников специалистами управления образования. Причиной изменения предпочтений называют увеличение зарплат бюджетникам и возможность бесплатного обучения. Так, в этом году на область выделяется сразу 1,5 тысячи грантов. Правда, в прошлый раз их было аж 6 тысяч. Только вот освоить не удалось и половины.

Все дело в том, что пороговый балл в Мангистау преодолели лишь 4 тысячи выпускников. В прошлом году регион вообще стал аутсайдером по сдаче ЕНТ. Тестирование провалило больше трети выпускников.