Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Почему школьники Мангистау больше не хотят быть нефтяниками
Сегодня, 05:10
308
Сегодня, 05:10
308

Почему школьники Мангистау больше не хотят быть нефтяниками

Из года в год в этот сектор хотели попасть больше 40% местных выпускников. И вот теперь показатель снизился сразу до 10%. Теперь в фаворитах – педагогика и медицина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Стать учителями хотят сразу 37% выпускников, чуть меньше планируют пополнить ряды медиков. Таковы результаты опроса школьников специалистами управления образования. Причиной изменения предпочтений называют увеличение зарплат бюджетникам и возможность бесплатного обучения. Так, в этом году на область выделяется сразу 1,5 тысячи грантов. Правда, в прошлый раз их было аж 6 тысяч. Только вот освоить не удалось и половины.

Все дело в том, что пороговый балл в Мангистау преодолели лишь 4 тысячи выпускников. В прошлом году регион вообще стал аутсайдером по сдаче ЕНТ. Тестирование провалило больше трети выпускников. 

"По нашим результатам, у нас проходной балл не прошли 1700 детей, то есть 27% из общего числа. Поэтому то, что Министерство просвещения показало общее число, это тоже достоверный источник, но это общее количество сдающих ЕНТ", - сообщил руководитель отдела управления образования Мангистауской области Клара Кулатаева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:10
308
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх