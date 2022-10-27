Почему "Самрук-Қазына" отказался от рублёвого финансирования

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"Самрук-Қазына" не привлекает новое финансирование в рублях из-за неопределенности и санкционных рисков. Теперь приоритет отдаётся национальной валюте тенге. Об этом сообщил директор департамента экономики и планирования компании Мират Утепов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Samruk-Kazyna official.

"Финансирование в рублях новое сегодня не осуществляется. Сейчас приоритет отдайтся нашей валюте национальной. С рублём пока есть риски санкционные, связанные с привлечением рубля, есть волотильность курса рубля, есть неопределённость, потому данная валюта в качестве инструмента заимствования сейчас не рассматривается", - сказал Мират Утепов.

Глава департамента экономики и планирования компании отметил, что объём заимствований в рублях у группы компаний остался незначительный.