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  • Почему "Самрук-Қазына" отказался от рублёвого финансирования
pixabay.com Сегодня, 14:11
109
Фото: pixabay.com

Почему "Самрук-Қазына" отказался от рублёвого финансирования

"Самрук-Қазына" не привлекает новое финансирование в рублях из-за неопределенности и санкционных рисков. Теперь приоритет отдаётся национальной валюте тенге. Об этом сообщил директор департамента экономики и планирования компании Мират Утепов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Samruk-Kazyna official.

"Финансирование в рублях новое сегодня не осуществляется. Сейчас приоритет отдайтся нашей валюте национальной. С рублём пока есть риски санкционные, связанные с привлечением рубля, есть волотильность курса рубля, есть неопределённость, потому данная валюта в качестве инструмента заимствования сейчас не рассматривается", - сказал Мират Утепов.

Глава департамента экономики и планирования компании отметил, что объём заимствований в рублях у группы компаний остался незначительный. 

"Как только пошла первая новость о том, что грядёт потенциальное обесценивание, изменение курса валют пары тенге/рубль, большинством компаний группы проведены мероприятия по рефинансированию данных обязательств. Кто-то перевёл их в тенге. Компании-экспортёры, которые имеют валютную выручку, переводили их в валюту. В целом на группу на уровне маленьких эффект есть, но объём заимствований в рублях незначительный, поэтому значительного эффекта на показания группы они не имеет", - сказал он. 

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#Самрук Казына #рубль #финансы #экспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:11
109
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