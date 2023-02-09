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Почему рост числа женщин у власти снизит коррупцию в Казахстане
Эксперты отмечают высокий потенциал казахстанских женщин в формировании нулевой терпимости к коррупции.
Существует статистика, согласно которой высокий процент участия женщин в большой политике коррелируется с низким процентом совершения как мелких, так и крупных коррупционных преступлений. Такими данными поделилась эксперт Светлана Арыстамбаева в ходе Круглого стола на тему "Выборы 2023: что волнует женщин Казахстана". Мероприятие проводилось в преддверии парламентских выборов в мажилис и выборов в маслихаты Республики Казахстан по инициативе Фонда развития парламентаризма в Казахстане в рамках сотрудничества с Лигой женской солидарности "Жігер". Экспертная дискуссия прошла с участием Офиса программ ОБСЕ в городе Астана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Участие женщин в политической жизни часто бывает ограниченным. Женщины недопредставлены в качестве избирателей, а также на руководящих должностях, будь то выборные должности, государственная служба, частный сектор или научные круги. Это происходит несмотря на доказанные способности женщин как лидеров и двигателей перемен, а также их равноправное участие в демократическом управлении. Несмотря на барьеры, женщинам важно поддерживать друг друга и присутствовать за столом принятия решений. Учитывая, что женщины составляют половину населения, использование их опыта и уникальных взглядов имеют решающее значение для прочного мира и безопасности. Когда женщины на равной основе участвуют в жизни общества, политической жизни, экономике и мировых процессах, мы все выигрываем. ОБСЕ в своих ключевых документах по поддержке гендерного равенства не раз подчеркивало значимость полноценного участия женщин в обеспечении демократии, процветания и социальной справедливости", - рассказала заведующая отделом человеческого измерения Офиса программ ОБСЕ в Астане Сара Д'Амико.
Она также напомнила, что государства-участники ОБСЕ, включая Казахстан, взяли на себя обязательства содействовать гендерному равенству и самому широкому участию женщин во всех аспектах политической и общественной жизни, во всех процессах принятия решений и в международном сотрудничестве.
"В этой связи мы приветствуем принятие Казахстаном национального плана мероприятий по реализации резолюций Совбеза ООН по равноправному и всестороннему участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов. Хочу заверить вас в готовности ОБСЕ тесно сотрудничать и оказывать содействие в этом. В свете предстоящих выборов в Казахстане тема участия женщин в политике является особо значимой. Женщины-лидеры являются примером для подражания, поддерживают друг друга и помогают другим женщинам быть услышанными. Мы надеемся, что представленность женщин в политике Казахстана будет соответствовать демократии в стране и поощряем участие женщин в политике", - добавила представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
По мнению экономиста Айман Турсынкан, в вопросах реформ по качеству жизни большое значение имеют инициативы женщин-депутатов.
"Мы все прекрасно понимаем, что никто лучше не позаботиться о детях и мамах, чем сами женщины. Поэтому депутаты-женщины в социальных сферах должны быть проактивны, ведь кому, как не им, знать, что именно нужно для нормального обеспечения стандартного домохозяйства с маленькими детьми и пожилыми людьми. Точно так же опыт женщин-депутатов будет полезен в вопросах воспитания, образования, публичного здравоохранения, достойного заработка, устойчивого благосостояния, инклюзивной среды обитания", - подчеркнула экономист.
Доктор права PhD, юрист по правам человека, уполномоченный по правам ребёнка по Алматы Халида Ажигулова также считает, что представленность женщин на уровне государственных решений будет иметь ключевую роль в профилактике насилия в отношении женщин и детей в Казахстане. В связи с этим, она дала несколько рекомендаций в данном направлении.
"В первую очередь, необходимо обеспечить минимум 30 процентов женщин на уровне решений в центральных органах министерства внутренних дел, генеральной прокуратуры и на уровне руководителей областных и городских управлений. Во-вторых, важно перевести статьи "Побои" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" за противоправные деяния в общественной сфере в Уголовный кодекс РК", - сказала Ажигулова.
Кроме того, по мнению уполномоченного по правам ребёнка, нужно ввести обязательные курсы по гендерному насилию и гендерному равенству для всех сотрудников правоохранительных органов, генеральной прокуратуры и судей.
Существует статистика, согласно которой высокий процент участия женщин в большой политике коррелируется с низким процентом совершения как мелких, так и крупных коррупционных преступлений.
"Удивительно, но факт. Там, где женщина у власти, терпимость к коррупции меньше. Это открытие подтвердили дальнейшие исследования, которые обнаружили также, что такая взаимосвязь сохраняется как на национальном, так и на региональном уровнях, а также включает в себя распределение должностей в правительстве и в местных советах", - сказала научный руководитель основных программ Фонда развития парламентаризма в Казахстане Светлана Арыстамбаева.
Согласно докладу ОБСЕ, женщины и мужчины привносят в политическую повестку дня разные вопросы. Это разнообразие является предпосылкой комплексного подхода к проблеме борьбы с коррупцией. Практика показывает, что женщины-политики и активисты больше предрасположены решать вопросы прав женщин, защиты детей, и благосостояния социально-уязвимых слоев населения. Данная закономерность проявляется особенно отчетливо в процессе подготовки антикоррупционных инициатив, в особенности таких, которые нацелены на маргинализированные группы, часто остающиеся без внимания. Повышенное внимание и контроль приводят к улучшению механизмов предоставления услуг и к снижению уровня коррупции в сфере оказания государственных услуг. Гендерный паритет в политике не только позволяет уделять внимание различным общественным сферам, присутствие большего числа женщин способно повлиять и даже разрушить коррупционные сети, в которых доминируют мужчины, и таким образом бороться с крупной коррупцией.
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