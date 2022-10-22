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Почему российские компании "переезжают" в Казахстан?
В нашей стране созданы благоприятные условия для передислокации зарубежных технологических компаний, отмечают эксперты.
В последнее время в нашу страну переместилось большое количество российских компаний, в основном в сфере технологий и сервиса. О причинах такого наплыва и влияниях антироссийских санкций на казахстанскую экономику корреспонденту BaigeNews.kz рассказали известные казахстанские эксперты по экономике.
Эксперты отмечают, что санкции, введённые в отношении России, открыли новые пути и возможности для развития нашей страны. В первую очередь это релокация множества зарубежных компаний в Казахстан из-за достаточно гибких условий. Сменить адрес на казахстанский успели несколько крупных технологических компаний: InDriver, Tinkoff Bank, Playrix, Red Mad Robot и MNG Partners.
По словам заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алмаса Айдарова, первая компания, которая перенесла свой офис из Российской Федерации в Алматы, — Honeywell. Это крупная корпорация из США, которая занимается производством электронных систем управления и автоматизации.
"Из 300 компаний, в которых мы заинтересованы, около 50 сообщили, что пока не рассматривают возможность переезда и ожидают, как в дальнейшем будет складываться ситуация. При этом имеется 44 компании, которые передислоцируют сотрудников, офисы или свое производство в Казахстан", — рассказал он на казахстанско-германском бизнес-форуме в Астане.
Желание передислоцироваться уже изъявили Kronospan, Alstom, Haier, Fortescue Metals Group Ltd, Skoda, GE Healthcare, Philips и Marubeni. Также стало известно, что Carlsberg имеет планы по расширению производства в Казахстане за счёт продукции, которая ранее импортировалась из Российской Федерации. Свое производство планирует перенести и производитель электронных сигарет IQOS Philip Morris.
Кроме того Казахстан может занять и другие освободившиеся ниши, поскольку ЕС планируют увеличивать поставки сырья в обход России.
“В развитии нуждаются, прежде всего, продукция агропромышленного комплекса, а также высокие переделы в металлургии. Например, возьмём алюминий. Ранее Казахстан отправлял за границу глинозем — оксид алюминия, из которого изготавливают этот металл. Потом построили электролизный завод в Павлодаре, и мы начали сами производить первичный алюминий — алюминиевые слитки. А затем уже в этом регионе открылось предприятие по выпуску автомобильных дисков из алюминия. То есть бизнес сам начал осваивать ниши, где есть спрос”, — поделился своим мнением экономический обозреватель Юрий Масанов.
Из-за сложившейся непростой политической ситуации, остро встал вопрос логистики. Перевозчики столкнулись с нехваткой иностранных бланков разрешений и транспорта, поскольку поставки товаров из Европы в Казахстан через территорию России стали затруднительны либо невозможны, что в свою очередь привело к простаиванию товаров. И если ранее логистические компании выбирали российских и белорусских перевозчиков, то теперь они переключили внимание на казахстанские компании, поясняют аналитики.
“Одним из важнейших направлений влияний санкций на нашу страну является перестройка логистики. С этим компании в большинстве своём уже справились, но факт остается фактом: по части маршрутов через территорию России и Украины поставки оказались либо невозможны, либо затруднены, например, из-за ограничений на приём в Европе грузов из российских морских портов. В итоге многие товары пошли через Каспийское море или другим маршрутам, увеличив нагрузку на транспортную инфраструктуру. Благо Казахстан долгие годы развивал транспортно-логистическую инфраструктуру, в том числе и на Каспии, поэтому система с поставками грузов справляется”, — считает Масанов.
Эксперт также отмечает: запрет России на экспорт сахара этой весной как ни странно положительно повлиял на сахарный рынок Казахстана. Реакцией на это стала разработка отраслевой программы по сахару, которая должна сделать Казахстан более независимым в этом плане.
“Необходимо развивать внутреннее производство в целом. Что по одежде, что по машиностроению, что по другим товарам. Другое дело, что не все товары имеет смысл производить здесь. Но базовые вещи, я уверен, производить следует внутри Казахстана. Этими товарами мы сможем не только насытить внутренний рынок, но и впоследствии отправлять на экспорт. Про рабочие места и налоговые поступления говорить смысла нет — это и так ясно. Вот по таким примерам и может идти работа. Я уверен, что это возможно, особенно учитывая финансовую поддержку, которую бизнесу может оказывать наше государство”, — заключил экономист.
Финансист Расул Рысмамбетов считает, что для снижения рисков нашей экономики нужно, чтобы государство занимало не более 10-15 процентов от объемов нашей внешней торговли.
"Государству не нужно предпринимать каких-то шагов для снижения влияния на нашу экономику, это должен решить частный бизнес. Если мы хотим увеличить, например, долю Турции, государство может предпринять какие-то попытки субсидировать импорт из Турции, но это будет неправильно. Поэтому я за то, чтобы государство не вмешивалось в этот процесс. Другое дело, что если мы сверх меры зависим от какого-то российского импорта, здесь государство уже может попытаться субсидировать производство, которое мы могли бы импортозаместить. Любое международное, но которое расположено на территории России. Давать какие-то первоначальные преференции транснациональным компаниям, которые желают перенести производство из России в Казахстан", — считает он.
Эксперт обозначил проблему пропажи некоторых брендов с рынка Казахстана.
"Некоторые транснациональные компании, у которых были офисы в России, теперь вынуждены там закрывать свой офис, и если какой-то зарубежный бренд производил товар в России и поставлял его в Казахстан, теперь этого делать по понятным причинам не может. Многие транснациональные компании ранее игнорировали запросы казахстанских компаний о работе напрямую с Казахстаном и делали это только через московские офисы. Я думаю, что теперь можно попытаться перевернуть ситуацию, чтобы если они хотели бы оставить за собой российский рынок, то они могли бы работать с российским рынком через казахстанские офисы. Это было бы интересно, центр тяжести торговли может сместиться из России в Казахстан", — сообщает финансист.
Он также поделился мнением об отношениях между странами в связи со сложившейся ситуацией.
"В данный момент, со времен наложения санкций, я не вижу каких-то проблем в отношениях наших стран. Но если санкции затянутся, то будет сложно спрогнозировать дальнейшее развитие межгосударственных отношений, могут пойти более серьезные обиды", — заключил он.
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