Почему резко подорожал доллар в Казахстане
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Доллар сегодня резко пошёл на повышение. По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже его стоимость достигла отметки в 458 тенге. То есть всего за сутки произошёл скачок сразу на пять позиций. Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв объяснил, почему так произошло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Сегодня в алматинских обменниках американскую валюту покупали по 459 тенге, а продавали за 462. А ещё вчера доллар можно было приобрести за 454. Подросли также евро и российский рубль.
Экономисты ничего страшного в изменениях не видят. Говорят, влияют сезон отпусков и улучшение ситуации после паводков. Из-за больших расходов во время потопа из Нацфонда брали денег больше, чем обычно. Поэтому курс был необоснованно укреплён. Теперь всё в пределах нормы. И в ближайшее время, по прогнозам специалистов, серьезных колебаний ждать не стоит.
"Бюджетный курс на этот год – 460 тенге. То есть ровно столько, сколько он есть сейчас. Это то, что было заложено в расчёт бюджета. Он был 430-435, это приводило к тому, что бюджет терпел убытки. Сегодня, скорее всего, просто из-за стечения этих факторов курс достаточно резко ослаб. Я считаю, что это нормально вполне. То есть мы, во-первых, вернулись к бюджетному курсу – бюджет не будет страдать. Во-вторых, убрали часть от нашего переукрепления, которое было абсолютно нерыночным, а было вызвано лишь тем, что мы гоняем много денег из нашей заначки", - сказал независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв.
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