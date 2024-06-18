Почему резко подорожал доллар в Казахстане

Доллар сегодня резко пошёл на повышение. По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже его стоимость достигла отметки в 458 тенге. То есть всего за сутки произошёл скачок сразу на пять позиций. Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв объяснил, почему так произошло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сегодня в алматинских обменниках американскую валюту покупали по 459 тенге, а продавали за 462. А ещё вчера доллар можно было приобрести за 454. Подросли также евро и российский рубль.

Экономисты ничего страшного в изменениях не видят. Говорят, влияют сезон отпусков и улучшение ситуации после паводков. Из-за больших расходов во время потопа из Нацфонда брали денег больше, чем обычно. Поэтому курс был необоснованно укреплён. Теперь всё в пределах нормы. И в ближайшее время, по прогнозам специалистов, серьезных колебаний ждать не стоит.