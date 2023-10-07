Почему построить "обычную" школу иногда дороже, чем элитную

В Акмолинской области в настоящее время строят девять школ. По некоторым проектам, как и по капитальным ремонтам, есть серьёзные отставания. Ученики из сёл Петровка, Буланды и Жанажол с нетерпением ждут завершения работ – между тем, проекты порядком подорожали. Так, эксперты РОО "Әділдік жолы" посчитали, что стоимость одного ученического места в самой обычной средней школе превышает элитные учебные заведения. Такие, как, к примеру, НИШ или BINOM. Почему так происходит и кто в этом виноват, попытался выяснить корреспондент BaigeNews.kz.

Фантастически повезло?

В Акмолинской области нет трёхсменного образования, но в некоторых школах налицо дефицит ученических мест. Достаточно вспомнить нашумевший в Сети видеоролик из школы-гимназии № 1 в Кокшетау, где в конце смены все дети вывалили в коридор и едва не передавили друг друга.

Чтобы обеспечить комфортный и эффективный учебный процесс, в регионе строят новые здания. Так, на сегодня в Акмолинской области продолжается возведение девяти школ. И столько же планируют начать возводить в рамках национального проекта "Комфортная школа". Но, как выясняется, по некоторым из них сроки сдачи отодвигаются, а сами проекты порядком дорожают.

Так, эксперт филиала республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" по Акмолинской области Самира Тайтенова рассказала корреспонденту о результатах выездного мониторинга социально значимых объектов. В частности, речь идёт о трёх школах. Их строят в сёлах Петровка Сандыктауского района, Жанажол Целиноградского и Буланды района Биржан сал.

"В этом году мы должны были получить три полноценные школы на 80 мест каждая. По Петровке и Буланды договора заключены в один день – 16 июля 2021 года, и обе отстают по графику. По первой также заключено десять дополнительных договоров, сумма проекта увеличилась с почти 498 миллионов тенге до 735! По Буланды и того больше — с 673 млн до 1 миллиарда! Договор по школе в ауле Жанажол заключили 17 августа 2021-го, плюс заключено 14 дополнительных договоров. Стоимость увеличилась с 657 до 888 миллионов тенге", — цифры, которые приводит эксперт, впечатляют.

Подрядчик на всех трёх объектах — ТОО "Строительная компания "Ер-Канат Сервис". И по мнению Самиры Тайтеновой, ему просто фантастически повезло с лояльным заказчиком — управлением строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области. Ведь именно его "рассеянный" контроль позволил строить по завышенной в разы цене, да ещё и опаздывать по графику.

"Стоимость реализации всех проектов увеличилась. Два из трёх проектов — вдвое! По факту школа в селе Жанажол на фоне остальных двух проектов максимально близка к завершению. Возможно, это связано с тем, что именно там и началось строительство по плану в установленные сроки. А остальные проекты попросту стояли на паузе. Вот отсюда и весь результат удорожания. Только вот почему это удорожание всегда связывают с нашим бюджетом?! В своих домах никто не пожелал бы доплачивать нерадивым подрядчикам", — резонно отмечает общественник.

"За такие деньги можно ночевать на объекте"

Далее — по технадзору. Вот суммы, которые платят технадзору. Напомним, он не только следит за соблюдением нормативных сроков, но и проверяет наличие разрешительной документации, не допускает искусственного удорожания проекта. А также контролирует соблюдение во время строительства техники безопасности.

Итак, по информации "Әділдік жолы", по Петровке и Буланды технический надзор осуществляет фирма "Жол Болсын ХХI". В первом случае речь идёт о 14 миллионах тенге, во втором — о 19 миллионах. В строящейся школе в селе Жанажол — ТОО "Аймереке". За почти 18 миллионов тенге.

За такие деньги, пожалуй, можно просто жить на объекте.

"В целом, подрядчик должен быть доволен, так как строит одни из самых дорогих школ Казахстана! Если исходить из ценового диапазона стоимости ученических мест в нашей стране, то мы в "лидерах" по неэффективному использованию бюджетных средств. Так, стоимость одного ученического места обходится бюджету нашей области от 9 187 500 тенге до 12 612 500", — посчитала Самира Тайтенова.

Стоимость ученического места в таких топовых общеобразовательных учреждениях как НИШ составляет 5,41 млн тенге, в BINOM – 4,88 млн, уточнила эксперт. Причём с учётом полного укомплектования.

"А это без малого — расширенные лаборатории, кинозал, игровые комнаты, смарт-классы, 3Д-принтер для творческих экспериментов, кабинеты робототехники. В библиотеке школы предусмотрены ноутбуки и интерактивные парты, а на территории сооружены теплицы и натуралистические зоны, беседки, воркаут- и спортивные площадки. Дети учатся в соответствии с программами, которые представляют собой интеграцию казахстанской и передовых международных образовательных систем Финляндии, Великобритании, Южной Кореи", — обратила внимание собеседница.

Напомним, при строительстве "обычных" школ, независимо от количества ученических мест, предусматриваются помещения спортивного и актового залов, столовой, уличной спортивной площадки, подведение инженерных коммуникаций и так далее. И всё же до элитных учебных заведений — дистанция приличного размера.

"Стройматериалы подорожали"

Что думают по поводу такой арифметики с шестью и более нулями в управлении строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области?

В свою очередь, заместитель руководителя ведомства Азамат Байкуанышев напомнил, что подрядную организацию для этих трёх объектов по закону о государственных закупках определили конкурсные процедуры.

"Нарушений и замечаний камеральный контроль не выявил, после чего были заключены договора на строительство. Контроль со стороны заказчика по объектам строительства ведётся на постоянной основе. Имеются закреплённые аттестованные эксперты технического надзора по качеству работ и авторского надзора по соответствию работ", — отметил чиновник.

Согласно нормативному сроку, строительство этих школ рассчитано от семи до десяти месяцев, при полном финансировании. Между тем, по словам Байкуанышева, по школам в сёлах Петровка Сандыктауского и Буланды района Биржан сал на сегодняшний день имеется дефицит средств. В полном объёме финансирование выделено на школу в селе Жанажол Целиноградского района, ввести её в эксплуатацию надеются успеть до конца года.

На сроки реализации проектов повлияло резкое повышение цен на основные строительные материалы, отметил замруководителя ведомства. В связи с этим, в 2022 году провели корректировку проектов, где пересчитали сметную документацию – с учётом актуальных цен.

"Согласно укрупнённых сметных норм, средняя общеобразовательная школа на 80 мест в ценах 2022 года, без учёта благоустройства и наружных инженерных сетей составляет 679,8 миллионов тенге. Стоимость зданий в селе Петровка — 617,1 млн, Жанажол — 586,4 млн тенге, Буланды — 545,5 миллионов. Это ниже сметных норм", — подчеркнул Азамат Байкуанышев.

Причина или следствие?

И всё же, по мнению эксперта "Әділдік жолы", удорожание стройматериалов – это не причина, а, скорее, последствие. Отсутствия контроля со стороны заказчика в отношении подрядчика и технадзора.

"Зачастую им просто оплачивают средства, а дальше срабатывает "принцип домино" — всё начинает валиться. Нет отчётов и все разговоры на словах – это отсутствие делового контроля. Это нередко приводит к нарушению сроков. Нарушение сроков — утраченное время на своевременную закупку материала и оплату выполняемых работ. Как итог – корректировка проекта и смещение сроков реализации", — поделилась своим взглядом на происходящее Самира Тайтенова.

Напомним, это объединение было учреждено в 2020 году для поддержки второй платформы "Әділдік" предвыборной программы главы Казахстана. Спустя около года во всех областях страны открыли его представительства. Сегодня РОО работает в трёх направлениях, причём в приоритете — мониторинг госзакупок.

К слову, эксперты не просто фиксируют факты подозрительных закупок, но и выезжают на место, делают сверку и замеры, привлекают профессиональных экспертов, чьи заключения имеют юридическую силу.

Другой блок работы касается взаимодействия с госорганами. Его представители отмечают, что "Әділдік жолы" – "не оппозиция и не конкуренты", а помощники и партнёры.

И третье направление — приём граждан и оказание бесплатных юридических консультаций и помощи. Чаще всего в такой поддержке нуждаются жители сёл и люди из социально уязвимых категорий.

По итогам работы всего двух человек филиала РОО за девять месяцев этого года в Антикор удалось передать шесть материалов, по ним ведётся досудебное расследование. Составлено 23 административных протокола, одно предписание в адрес госоргана на 14 млн тенге.

Экономия по результатам их мониторинга портала госзакупок составила 43 миллиона тенге бюджетных средств;15 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено одно уголовное дело.

Фото и видео Асель Турар