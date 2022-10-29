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Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой
В соцсетях разгорелся предвыборный конфликт.
Штаб Салтанат Турсынбековой в Facebook потребовал извинений от руководителя штаба Мейрама Кажыкена, передаёт BaigeNews.kz.
Конфликт начался с того, что Салтанат Турсынбекова заявила, что Мейрам Кажыкен не имеет реального опыта в построении общественных благ.
"Мне он больше представляется как теоретик с книжкой в руках, не имеющий реального опыта по построению общественных благ. Сказать очень сложно, время покажет", — высказалась Турсынбекова в одном из своих интервью.
В ответ руководитель штаба Кажыкена — Абул Кекилбаев написал пост в Facebook. В своей публикации он заявил, что у Турсынбековой до сих пор нет внятной и четкой предвыборной программы. А подытожил своим недоверием к женщинам, высказав претензии автору телеграмм-канала Korganbekova VIBE, и попутно "зацепил" ещё одну участницу предвыборной гонки — Каракат Абден, от которой, по его словам, штаб "ждёт сюрпризов".
"Прошу читателей простить мне мою впечатлительность. Мне с женщинами легче ладить, когда они на кухне у плиты", — заключил Абул Кекилбаев.
После таких заявлений штаб Салтанат Турсынбековой в долгу не остался.
"Уважаемый штаб Кажыкена, бесплатный совет от штаба Турсынбековой: извинитесь сразу — это сексизм", — говорится в опубликованном сообщении.
Некоторые блогеры и журналисты, отметив Кажыкена, потребовали у него извинений и увольнения Кекилбаева.
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