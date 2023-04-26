Почему опаздывают поезда, объяснил глава "Пассажирских перевозок"

Фото: КТЖ

Причины опоздания казахстанских поездов назвал генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, основная миссия и задача КТЖ - обеспечить безопасную перевозку пассажиров.

"На сегодняшний день наблюдается опоздание поездов, основное - по коридору "север-юг". По остальным поездам опозданий таких нет. Опоздания достигают до одного часа. Зимой были нестандартные ситуации, были случаи, когда поезда опаздывали до десяти часов. Но тому были определенные причины", - сказал Жанибек Тайжанов.

Он отметил, что на график движения поездов влияют разные факторы.

"Первое - это плановые и ремонтные работы, которые производятся на магистральной сети. Как вы знаете, процент износа магистральной сети у нас доходит до 57. Второй фактор - это то, что есть нестандартные ситуации, когда происходят сходы подвижного состава, после которых проводятся работы по восстановлению пути и организации движения. Третий фактор, который влияет - это погодные условия", - пояснил глава "Пассажирских перевозок".

Спикер подчеркнул, что в целях обеспечения безопасной перевозки, компания вынуждена на определённых участках ограничивать скорость движения, что приводит к опозданию поездов.