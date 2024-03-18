Почему не все анализы можно сдать в рамках ОСМС, пояснила министр здравоохранения

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова пояснила, почему в рамках ОСМС недоступна сдача всех анализов, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы ведомства, из-за недостатка специалистов пациенты вынуждены обращаться в частные клиники, где в основном к лечению подходят комплексно, выписывая направления на множество анализов.

"Вопрос системный. Мы не можем на местах прикрепления обеспечить всеми специалистами. Поэтому население само идёт в частные центры. Там, зачастую, придерживаются каких-то последних комплексных тенденций, назначают необходимое. Но есть определённые базовые пакеты, в рамках которых мы можем назначить то или иное обследование. Поэтому в любом случае сверхобследование будет назначаться платно", - сказала министр в кулуарах мажилиса.

Она отметила, что в рамках ОСМС могут добавить в будущем сдачу наиболее востребованных анализов.