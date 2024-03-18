Почему не все анализы можно сдать в рамках ОСМС, пояснила министр здравоохранения
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова пояснила, почему в рамках ОСМС недоступна сдача всех анализов, передаёт BaigeNews.kz.
По словам главы ведомства, из-за недостатка специалистов пациенты вынуждены обращаться в частные клиники, где в основном к лечению подходят комплексно, выписывая направления на множество анализов.
"Вопрос системный. Мы не можем на местах прикрепления обеспечить всеми специалистами. Поэтому население само идёт в частные центры. Там, зачастую, придерживаются каких-то последних комплексных тенденций, назначают необходимое. Но есть определённые базовые пакеты, в рамках которых мы можем назначить то или иное обследование. Поэтому в любом случае сверхобследование будет назначаться платно", - сказала министр в кулуарах мажилиса.
Она отметила, что в рамках ОСМС могут добавить в будущем сдачу наиболее востребованных анализов.
"Другой вопрос, насколько есть необходимость (в сдаче анализов - Прим. ред.). Лабораторные службы очень хорошо работают, и с врачами тоже. Иногда те анализы, которые назначают, неэффективны и не несут информацию для врача в дальнейшем. Да, возможно, замерить уровень витамина D один раз (в рамках ОСМС - Прим. ред.). Я думаю, что мы к этому придём. Через оптимизацию каких-то анализов мы можем включить один-два востребованных анализа (в пакет ОСМС). Но нужно время", - заключила министр.