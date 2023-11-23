Почему матери прикрывают насильников своих детей, рассказала руководитель кризисного центра

Руководитель кризисного центра Малика Жусупова утверждает, что сегодня многие казахстанские женщины не знают свои права и считают нормой насилие в семье, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Малика Жусупова уверена, что в обществе проводится недостаточная профилактическая работа. Многие не знают о своих правах.

“Многие женщины не знают свои права. Они неучи в правовом значении. У нас женщины живут со страхом. Это всё из-за низкого уровня жизни. Если бы у всех было собственное жилье и работа, всё было бы по-другому. У нас недостаточная социальная поддержка оказывается многодетным семьям”, - отметила она.

По словам Жусуповой, 99% семей так или иначе сталкиваются с семейным насилием. Насилие при этом не обязательно когда бьет или издевается, оскорбление – тоже считается насилием. Всё это происходит из-за того, что потеряна ценность семьи, считает руководитель кризисного центра.

“Надо поднимать ценность семьи. Наша семья – маленькое государство. Как жить в маленьком государстве, где нет уюта, тепла, доброго слова? Дети в этой семье ущемлены. Мы отходим от своих традиций. У нас очень богатая история, были очень хорошие тенденции”, - сказала она.

Малика Жусупова советует начать с правильного воспитания детей.

“Надо научить детей уважать родителей, женщин. Научить их быть скромными, добрыми, не соблазняться западом. Всё начинается с семьи. Если мы будем в этом духе воспитывать детей, то потихонечку мелким шагом начнём искоренять насилие в семьях”, - сказала эксперт.

Руководитель кризисного центра рассказала про ещё одну проблему общества: сегодня дети становятся жертвами своих же близких людей.

“У нас в центре была девочка 12 лет. Её на протяжении долгого времени насиловал отец. Она думала, это нормально. Она была воспитана в другом образе. Она не знала другой жизни. Её сознание было уже потеряно. Мы начали работать с психологами”, – рассказывает она.

И таких случаев, по словам Жусуповой, в её практике встречается очень много. Это уже превратилось в тенденцию.

“Как наших малолетних пострадавших защитить от самих же родителей? Это мама, отчим, папа, дед, брат, братишка. Все родные люди. Чужих здесь нету. Плохо то, что очень много мам защищают насильников. Мать всячески препятствует следствию, говорит что ребенок фантазирует”, - рассказывает Жусупова.

По её словам, матери прикрывают насильников по двум причинам: им некуда идти и они боятся осуждения общества.