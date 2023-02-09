Почему людей интересуют преступления. Интервью с "казахским Шерлоком"

Казахстанские тиктокеры продолжают выходить в тренды и набирать популярность по всему миру. Например, Адиль, простой парень из Алматы, стал популярен в этой социальной сети благодаря своим познаниям в психологии и криминалистике. Парень объясняет пользователям, почему любой их преступный замысел может быть раскрыт с помощью современных методов ведения расследований. За это его прозвали "Казахским Шерлоком".

Корреспондент BaigeNews.kz пообщался с Адилем, и выяснил, почему людям интересен контент про преступников и как отличить ложь от истины.

"Я из Алматы, родился здесь, сейчас мне полных 18 лет. Насчет того, как мне пришла идея завести свой аккаунт в TikTok - на самом деле это произошло как-то внезапно, поначалу делал видео с психологией. И вот со временем, в январе этого года решил снимать контент именно про криминалистику. Почему же всё-таки выбрал именно это направление? Не знаю, если честно. Это произошло как-то спонтанно, случайно. В поисках идей и для того, чтобы снимать свой контент, я роюсь в книгах разных - это очень обширное количество литературы. Начиная от книг, которые рассказывают про яды и противоядия к ним, заканчивая судебной медицинской экспертизой", - рассказал он.

Свой аккаунт парень ведёт полтора года. На данный момент у него 560 тысяч подписчиков. Но он надеется, что это число продолжит расти. Адиль считает, что тяга людей знать о преступлениях и преступникав, возможно, заключается в том, что запретный плод всегда сладок.

"Мы не привыкли говорить о том, что ежедневно происходит большое количество преступлений. Цифры, правда, огромные. Поэтому, возможно, людей интересует именно то, о чем в обществе принято не говорить, некое табу. Мне кажется, что этот интерес нормален до тех пор, пока увлечение не переходит через грань. Знания, которые я даю людям, находятся в открытом доступе. Теоретически, любой человек, который захотел бы об этом узнать, в любой момент мог бы с помощью Интернета изучить этот вопрос. Ну или покопаться в книгах и без всяких проблем найти интересующую его информацию", - считает блогер-криминалист.

По его словам, иногда подписчики обращаются к нему с необычными просьбами.

"Довольно часто мне пишут и просят рассказать про идеальный способ убийства или что делать, если хочешь замести следы преступления и так далее. Или они скидывают мне огромные тексты с их продуманными планами сокрытия убийств и просят меня проанализировать это или опровергнуть", - рассказал парень.

Адиль также стал известен в соцетях благодаря знаниям в области психологии. Особенно он преуспел в психологии лжи.

"Это очень молодая наука и немного рискованная. Потому что стоит на грани с научными и антинаучными методами. Единственный совет, который я всегда даю людям, которые хотят изучать это направление - стресс не всегда является ложью. Если человек стрессует или ему дискомфортно, это не всегда означает, что он лжёт. Но ложь сама по себе всегда вызывает стресс и дискомфорт. В любом случае, даже если это маленькая ложь, в небольших количествах. Исключением являются лишь патологические лжецы и психопаты, именно в силу того, что они не способны испытывать такие ощущения, как чувства вины или восторга от надувательства", - отметил Адиль.

В качестве работающего лайфхака для тех, кто хочется научиться определять ложь, Адиль советует обращать внимание на мелочи. Нужно задавать человеку вопросы о деталях. Например, о том какой был номер машины, какой была одежда на участниках события. И если собеседник ответит на эти вопросы, то велик шанс того, что в данный момент он вас обманывает. Так как мозг не запоминает столь незначительные мелочи. Но даже здесь есть исключения.

"Думаю, было бы отлично монетизировать свой контент. Я не считают это чем-то постыдным. Потому что я ради своего контента стараюсь, вкладываюсь, и, думаю, что это правильно. На данный момент TikTok разрешает монетизировать только стримы, а с просмотров деньги не идут. Другой вопрос - это YouTube-канал. Но он у меня ещё не развит", - поделился блогер.

Он считает, что казахстанские тиктокеры стали популярны, потому что стали гордится тем, кто они есть. И продвигать свою нацию и культуру.