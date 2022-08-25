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Почему Конституции нужно постоянно меняться - мнения экспертов
Актуальные проблемы конституционной реформы и конституционного развития РК обсудили на международной научно-практической конференции "Конституционная реформа и ее значение для Нового, Справедливого Казахстана" в Национальной академической библиотеке в Нур-Султане, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Открывая конференцию, замруководителя Администрации Президента РК Ержан Жиенбаев отметил, что в Казахстане произошел окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике. При этом Главе государства и отдельным чиновникам отныне запрещено членство в политических партиях, а ближайшие родственники Президента РК не имеют права занимать руководящие должности на госслужбе и в квазигоссекторе.
По его словам, влияние парламента и обоих его палат усилены, а часть мажилисменов будет избираться непосредственно жителями соответствующих округов.
Кроме того, изменения в Конституции позволили ввести элементы выборности в процесс назначения областных акимов.
В стране идет процесс создания Конституционного суда, теперь граждане получат возможность обращаться за защитой своих прав в новый орган, а деятельность уполномоченного по правам человека и работа прокуратуры будут регулироваться на уровне Конституционного Закона. По мнению спикера, это усилит правозащитную деятельность в Казахстане и высший надзор за соблюдением законности в республике.
Как отметил доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного права ЕНУ имени Гумилева Ермек Абдрасулов, Конституция меняется вместе с развитием общества и политики.
"Конституция всегда имела очень большое значение для любого государства, где принят основной закон. Ведь есть и страны, где такого единого консолидированного закона нет. Но в большинстве – это 90 процентов мировых государств – приняли такой документ. Его значение – это определение всех основ государственной, общественной и политической жизни. Это каркас и фундамент правовой системы, и все остальные законы зиждутся на его основе. Но в то же время Конституция – это не неподвижный, не неизменный документ. В Германии, например, за все время существования ее Конституции (с 1949 года) принято более 400 поправок. Несмотря на то, что это развитая страна, они постоянно меняются – вступили в Евросоюз, до этого произошло объединение ФРГ и ГДР – все это приводило к необходимости изменения Конституции. То есть Конституция меняется вместе с развитием общества и политики, и нужно идти в ногу со временем", - сказал эксперт.
Выступая на конференции, спикер объяснил необходимость всех изменений основного Закона государства. Одно из них касается позиции Президента.
"У нас все экс-президенты будут равны. Вот это, я считаю, одно из главных направлений. Оно моделирует остальные положения Конституции. Увидев на практике, к каким последствиям может привести непотизм, когда близкие родственники находятся у власти, фактически происходит как бы приватизация государства. Прямую параллель, конечно, сложно провести. Но опосредованная реальность, - она такая, когда практически "что хочу, то и делаю, это все мое, не народа". А мы в Конституции проголосовали за то, чтобы близкие родственники президента не занимали руководящие посты в госорганах и в квазигоссекторе, и глава государства первый поставил заслон этому и дистанцировался от партий, потому что шло сращивание партийных и государственных институтов", - дополнил он.
Абдрасулов - один из авторов книги "Конституция республики Казахстан. Комментарий к изменениям и дополнениям, принятым на республиканском референдуме 5 июня 2022 года", которая представлена на мероприятии директором экспертного института Европейского права и прав человека Маратом Башимовым. Среди авторов книги также И.У.Аубакирова, М.С.Башимов, Е.А.Онгарбаев.
Выступая на конференции, Марат Башимов отметил, что новая парадигма "слышащего государства" реализовывает принципы Конституции, основанные на равенстве, справедливости, свободе, участии граждан в управлении государством, усилении парламентского контроля.
По его словам, этот научный труд можно рекомендовать для чтения всем казахстанцам.
"Мы поясняем, почему были приняты какие-либо поправки, даем обоснование с точки зрения юридической науки", - дополнил он.
Доктор юридических наук, профессор Еркин Дуйсенов, отметил необходимость внесения в статью о браке и семье Конституции слов о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.
"Я говорю о статье 27 Конституции, которую конституционная реформа, к сожалению, не задела. Это статья пунктом №1 определяет, что "брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства". Но, как мы видим, в Европе наметилась тенденция, которая даже обрела законодательные формы в том плане, что снят запрет на регистрацию однополых браков. Идет процесс усыновления и удочерения детей однополыми родителями. Но казахстанское общество воспитано на традиционных обычаях. Оно никогда не допустит такого поворота событий. Полагаю, что в Конституции следом за словом "брак" нужно включить слова о том, что это "союз мужчины и женщины", с тем, чтобы установить правовую преграду для возможного, скажем так, обращения в суд представителей ЛГБТ-сообществ, которые, возможно, могут потребовать регистрации своего брака и при этом будут ссылаться на Конституцию, где сегодня не прописано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Наши соседи – Россия и Кыргызская Республика - уже в своих основных законах прописали, что брак, как союз мужчины и женщины, защищается и охраняется государством", - считает он.
По его словам, эту статью можно исправить путем внесения дополнительных изменений в Конституцию.
"Это может быть проведено парламентом, либо, если будет назревать еще одна конституционная реформа, то референдумом. Но я полагаю, что эту проблему решать надо. Мы стремимся стать частью мирового сообщества, и мы не живем в каком-то вакууме. Поэтому определенные идеи, скажем так, не присущие казахстанскому обществу, нашей идеологии, вызывают отклик и в нашем обществе и могут начать восприниматься как нормальное явление. В этом большая опасность, потому что казахстанское общество выступит против всех таких возможных тенденций, а если это затронет законодательство, то может возникнуть социальная напряженность", - добавил спикер.
Также он отметил, что нужен отдельный закон о противодействии сепаратизму, который должен проистекать из положений Конституции.
"Ассамблея народа Казахстана должна взять под особый контроль и подготовку этого закона, и его реализацию, не упустив при этом из виду конституционные положения статьи №7, первым пунктом устанавливающее, что в Республике Казахстан государственным является казахский язык. В Конституции прописано, что, мы создаем государственность на исконной казахской земле, поэтому я предлагаю, что пункт №1 статьи №7 надо дополнить словами "как язык государствообразующей нации". Это сделала, например, Россия в ходе конституционной реформы 2020 года. И тогда будет звучать так: "в Республике Казахстан государственным является казахский язык, как язык государствообразующей нации". Это никоим образом не умаляет прав других этносов, но тем не менее, будет стержневым то, что Казахстан строит государственность на исконной земле казахов", - сказал Дуйсенов.
Спикер предлагает внести поправки и в другие статьи.
"В статье, касающейся охраны окружающей среды, нарушена логическая структура расположения. Она находится в "правах человека", эта статья 31-я. Но я считаю, что ее нужно переместить в первый раздел, где установлены основы конституционного строя. Необходимо внести поправки в вопросы, связанные с местным самоуправлением, касающиеся введения муниципальной собственности, а также связанные с защитой суверенитета. Моментов, которые необходимо модернизировать, еще немало. Некоторые из них не очень существенные, на некоторые все-таки следует обратить внимание и политическому руководству страны, и законодателям – парламенту", - подытожил он.
В научно-практической конференции также приняли участие члены рабочей группы по конституционным реформам, ученые из Швейцарии, Германии, Польши, России, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, представители Администрации Президента РК, депутаты Мажилиса и Сената, представители госорганов, вузов, НПО и эксперты юридического сообщества.
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