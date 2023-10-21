Почему китайские СМИ восхитились поступком Токаева, рассказал эксперт

17-18 октября Президент Казахстана посетил с официальным визитом Китайскую Народную Республику. В ходе встречи были подписаны 30 инвестиционных документов между ведущими казахстакними и китайскими компаниями. Известный китаевед Адиль Каукенов в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz отметил успех данного визита и поделился своими выводами после мониторинга китайских СМИ.

- Президент провёл в Поднебесной два дня. Эти два дня были очень насыщенными и плодотворными. Какие важные аспекты визита вы отметили для себя?

- Это самый успешный визит Главы Казахстана за многие годы. Во-первых, подписано огромное количество совместных контрактов. Это не просто меморандумы о намерении, а очень конкретные большие проекты. В частности, по запуску третьего международного пути, строительству третьего железнодорожного прохода, работе над срединным транскаспийским маршрутом, создании в Казахстане логистически-инновационного хаба вместе с крупными площадками Е-коммерции. Я назвал только несколько крупных проектов. Помимо этого с самыми разными казахстанскими компаниями, крупными и средними, заключены контракты на очень большие суммы.

Также я хотел бы отметить и другие вещи. Все эти проекты и контракты были подписаны не потому, что все это делали. Именно казахстанский визит был особенно важен, показателен. Во-первых, было несколько знаковых моментов в плане демонстрации особого уважения. Открытие памятника аль-Фараби в Пекине. Это показатель того, что казахстанское влияние растёт и на Китай.

Во-вторых, наш президент был очень тепло принят не только руководством китайской стороны, но и китайским народом. Это было отмечено во всех китайских СМИ. Везде показывали Токаева. Его видео завирусилось в молодёжной среде, социальных сетях, тик-токе. Что на самом деле достаточно удивительно. Потому что мало когда глава другого государства в Китае набирал такую популярность.

Помимо этого, впервые за очень много лет иностранный президент посетил Синьцзян, Урумчи. Синьцзян граничит с Казахстаном и является одним из важнейших партнёров Казахстана в китайском регионе. То, что президент Токаев туда поехал, то, что были обсуждены ещё более важные проекты уже на региональном уровне, это серьёзный показатель успешности продвижения казахстанских интересов на китайском и в целом на азиатском рынке.

Также отмечу, что нашему президенту во время общего фотографирования было выделено почётное место рядом с председателем Си - по левую руку от него. Что на самом деле очень важно. Другие президенты стран Центральной Азии были на три-четыре человека от председателя Си. Наш президент стоял прям рядом на основном групповом фото, которое потом тиражиравалось в центральных СМИ Китая. Это очень важный знак, потому что это показатель того, в какую сторону смотрят приоритеты. Там было из кого выбрать. Например, был президент Индонезии. Это крупнейшая страна Юго-Восточной Азии с населением 275 миллионов человек. Был президент Венгрии Виктор Орбан. Он вообще стоял во втором ряду. А это всё-таки президент европейской страны. Президент другой европейской страны – Сербии - стоял вообще с самого края. Латиноамериканский президент из Чили стоял с другого края. То, что президенту Казахстана были оказаны такие знаки, говорит о двух аспектах. Во-первых, для Китая важен сам Казахстан. Во-вторых, президент Токаев всё-таки опытный дипломат, прекрасно разбирается в Китае, умеет завоевывать сердца китайского истеблишмента и китайской публики. На сегодняшний день в комментариях сами китайские пользователи и журналисты отмечают, что сейчас Токаев один из очень популярных иностранных руководителей государств в Китае. Там не так много, кого знают так, как сейчас знают его. Понятно, все знают таких мировых лидеров, как Байден, но к этому же Байдену достаточно скептическое отношение. А к Касым-Жомарту Токаеву отношение очень благостное и позитивное. Будучи в Китае уже не первый раз, он сумел показать с лучшей стороны свои черты. Этим самым он делает мощнейшую рекламу для всего Казахстана. Так как он представляет всех казахстанцев.

- Какое значение имеет инициатива "Один пояс, один путь" для Казахстана и Китая?

- Казахстан является важной частью "Одного пояса, одного пути", особенно его сухопутного маршрута. Поэтому естественно наш президент был одним из почётных гостей на форуме "Один пояс, один путь". Вообще председатель Си неоднократно говорил о том, что Казахстан – важная точка, а Центральная Азия – один из важнейших направлений "Одного пояса, одного пути". Поддержание приглашения высших глав государств, оказание им соответствующего уважения – часть общей политики. Почему Казахстану это важно? Казахстан не просто пассивно принимал участие в форуме, он тоже заинтересован в большом азиатском рынке, привлечении инвестиций со всей Азии, развитии отношений. Тем более сейчас, когда мы видим политическую нестабильность. Надо понимать, что Китай для нас – это большие ворота во всю Восточную и Юго-Восточную Азию. У Казахстана есть свой терминал в китайском порту Ляньюньган. И уже туда есть полностью оформленная действующая железнодорожная инфраструктура.

Мы являемся страной, не имеющей выхода к морю. Поэтому чтобы использовать казахстанский транзитный потенциал, чтобы иметь возможность продавать в самые разные страны, не имея портов, нам нужны хорошие отработанные маршруты, оборудованные по последнему слову техники. То, что Китай готов вкладываеть в такие маршруты, - это очень удачное стечение обстоятельств.

Увеличивать, углублять связи и с Китаем, и в ходе форума с другими партнёрами по "Одному поясу, одному пути" - это важная задача для внешней политики Казахстана. Поэтому президент Токаев естественно активно участвовал в этом мероприятии.

"Один пояс, один путь" - программа, которую инициировал текущий председатель. Для Китая это прежде всего программа выхода во вне, в рамках которого он укрепляет отношения с внешним миром. Китай готов сотрудничать с теми странами, которые поддерживают "Один пояс, один путь", готов поддерживать с ними более плотные отношения, готов инвестировать, делиться технологиями, поддерживать на международной арене.

Казахстанско-китайские отношения насчитывают более 30 лет сотрудничества. Китай одним из первых признал независимость Казахстана. Сегодня отношения Китай – Казахстан находятся на пике.

- Президент встретился со своим учителем – профессором Лю Шицинем. Наверное, неспроста эта встреча была включена в график Президента. Какой смысл она имеет?

- Надо заметить, что в конфуцианстве очень большое значение придают отношениям учителя и ученика. Ещё большее значение придают умению уважать старших. В китайских социальных сетях очень сильно вирусится видео, где Токаев сидит и разговаривает со своим учителем. Это подкупает сердца и простых людей, и бизнесменов, и даже государственных деятелей. Потому что первое лицо государства с большим уважением общается со своим бывшим учителем, который на пенсии. Он выделил на это время в своём плотном графике. Это на самом деле был очень сильный шаг. Это важный знак, который отметили почти все. Все китайские СМИ разместили материалы с месседжем: "Ох, президент Казахстана уважил своего учителя, заехал к нему". Все очень позитивно смотрят на это.

- Как будут дальше выстраиваться отношения Казахстана и Китая?

- Сейчас заложен большой базис. Большинство контрактов, которые были подписаны это длинные контракты. Особенно то, что касается строительства и модернизации инфраструктуры. Соответственно, будет увеличиваться вектор и видна динамика. Ежегодно у нас увеличивается товарооборот на 30%. И, скорей всего, эта динамика будет продолжаться и ещё более качественно углубляться.

- Спасибо за интервью!