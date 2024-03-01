Почему казахстанцы не хотят идти в армию, рассказали в Минобороны

Молодые люди не до конца понимают всю ответственность в вопросе призыва в армию. На такую тенденцию обратил внимание заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба вооруженных сил РК Азамат Дусимов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В 2021-2022 годы уклоняющихся от воинской службы было около 35-40 тысяч человек. На сегодняшний день это около 20 тысяч.

"После принятия мер в Министерстве обороны по повышению престижа и привлекательности воинской службы, а именно таких как поступление в учебные заведения без ЕНТ, приостановление кредитных обязательств нам удалось в разы сократить количество уклоняющихся от воинской службы", - сказал Дусимов на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что здесь имеются как объективные, так и субъективные причины.

"Некоторые призывники не понимают, что находятся в розыске. Они перемещаются из одного региона в другой, меняют место жительства, за собой ответственность не несут", - сказал замначальника департамента.

Для сокращения таких случаев Минобороны проводит профилактическую работу. Потенциальных призывников информируют через работодателей, средства массовой информации и посредством SMS-оповещений.

В случае, если молодые люди, будучи информированными, решили не идти в местный орган военного управления, они будут привлечены к ответственности, как к административной, так и к уголовной. Это предусмотрено в законодательстве РК, подчеркнул спикер.