Почему Казахстан не принимал участие в саммите по Украине
Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24Сегодня, 16:24
155Фото: BaigeNews.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров объяснил, почему Казахстан не принял участие в саммите мира по ситуации в Украине, передаёт BaigeNews.kz.
"Казахстан не принял участие в саммите, исходя из графика международных мероприятий, как мы до этого и анонсировали. Мы исходили из своих интересов и своего графика международных мероприятий", - сказал Айбек Смадияров на брифинге.
Мероприятие прошло 15-16 июня в Швейцарии. В нём принимали участие делегации 92 стран и восьми организаций.
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