Почему Казахстан не принимал участие в саммите по Украине

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров объяснил, почему Казахстан не принял участие в саммите мира по ситуации в Украине, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан не принял участие в саммите, исходя из графика международных мероприятий, как мы до этого и анонсировали. Мы исходили из своих интересов и своего графика международных мероприятий", - сказал Айбек Смадияров на брифинге.

Мероприятие прошло 15-16 июня в Швейцарии. В нём принимали участие делегации 92 стран и восьми организаций.