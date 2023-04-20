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Почему ислам стал модным? Мнение эксперта
В наше время в Казахстане можно заметить, что многие представители медийного сообщества, а также обычные граждане стали ярко демонстрировать свою приверженность к исламу. Фотографии и видеоролики с совершением намаза, переодеванием в хиджаб, посещения Мекки и Медины заполонили социальные сети. Стала ли религия новым трендом или казахстанцы стали духовнее? Об этом и не только корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с религиоведом ЕНУ имени Гумилёва доктором PhD Нурланом Каирбековым.
Эксперт считает, сегодня мода на религию всё же присутствует среди молодёжи, однако есть и те, кто приходит к религии искренне.
"В этом современном мире можно говорить и об одной стороне, и о другой. Если говорить, что модно, то действительно молодые ребята видят, что сейчас очень много людей в исламе и меняют свой образ жизни. Здесь есть несколько серьёзных факторов. Первое, нельзя забывать, что у нас в Казахстане ислам — это религия наших предков, и у неё большая история. Очень много людей, которые с пониманием приходят к религии. Если говорить о том, что модно быть в исламе, то это не совсем правильный подход к религии. В исламе человек должен проявить искреннюю веру, и тогда его религия будет верной, правильной", - отметил Каирбеков.
Исламовед считает, что не все молодые мусульмане обладают достаточными знаниями о религии.
"Например, недавно у меня был разговор с одним молодым человеком, он говорит мы держим пост в месяц Рамазан, в мечеть ходим, намаз читаем. А мои родители этого не делают, я их не понимаю, всегда объясняю, пытаюсь им донести и хочу, чтобы они со мной совершали намаз. Сразу видно, что человек не понимает религию полностью. Потому что в исламе говорится о том, что ребёнок никогда не может давать поучительные советы своим родителям, может только делать небольшой призыв к религии, не допуская при этом грубости по отношению к ним. В религии есть наставление о том, чтобы мусульмане должны всегда уважительно относиться к отцу и матери, что под ногами матери находятся двери в рай, а уважение к отцу — это уважение к Всевышнему. Думаю, что сейчас многие молодые люди нуждаются в том, чтобы обучать их истинным основам нашей религии", - добавил он.
По мнению религиоведа, традиционный ислам учит вере и проявлению скромности и искренности. Только с этими качествами, как отмечает Нурлан Каирбеков, мольбы и просьбы людей будут приняты.
"Есть нетрадиционные направления в религии. Это наружный ислам. Они отпускают бороды, короткие штаны. Все должны видеть, что он правильный мусульманин. Но иногда мы видим, что такой человек делает это напоказ, а где-то даже проявляет себя высокомерно. А истинный ислам учит обратному.
В исламе есть такое понятие как скромность и уважение к людям. Мы учимся этому у пророка Мухаммада. Пророк говорит о том, что, когда человек становится мусульманином, он никогда перед людьми ничего напоказ делать не будет. Потому что всё, что человек делает в этом мире, зависит от его намерения. Если его намерение искреннее, во имя Всевышнего Аллаха, тогда Аллах примет его действия, если он это делает для того, чтобы показать другим, то это всё будет отвергнуто.
Ислам человека учит тому, чтобы он в этой жизни жил праведно и правильно. И чтобы его праведная жизнь помогла ему войти в рай. А не для того, что он показывал себя в TikTok, YouTube или ещё где-то, говоря о том, что он искренний мусульманин и что только его путь считается верным", - сказал эксперт.
Также Каирбеков рассказал, что ислам учит людей приносить пользу окружающим и не делать этого на показ. Он подчеркнул, что самое главное, чтобы вера исходила от чистого сердца.
"В исламе запрещается показывать свою должность, богатство или говорить о том, что ты самый богобоязненный человек. Ислам учит человека тому, чтобы он приносил пользу людям. И когда он приносит пользу, он не должен это показывать везде и всем.
Ещё я замечаю среди многих молодых людей, что они пытаются быть мусульманами, но забывают, что в их сердцах должно быть место для любви по отношению к Всевышнему Аллаху. Например, любовь к матери, она находится глубоко в сердце. Мы искренне любим, и такая у мусульманина должна быть любовь к Творцу. Верующий, когда приходит, берёт омовение, читает намаз, он это делает не потому, что надо, а потому что хочет искренне читать намаз во имя Аллаха. Когда человек ищет маму, он ищет не потому, что должен, а потому что любит маму. Это тонкая нить, и она должна быть у молодых мусульман. Но, к сожалению, мы видим очень большое количество молодых людей, которые ходят в мечеть и ведут себя так, что действительно появляется мнение, будто многие из них пришли в религию с точки зрения моды, и это неправильно", - поделился эксперт.
Также, он добавил, что интерес к религии среди молодёжи можно заметить лишь в нескольких регионах Казахстана. Однако число мусульман всё же растёт.
"Если взять южный регион Казахстана, плюс Астана, Актобе, Атырау, Актау, в этих регионах можно сказать, что мусульманство берёт своё, и молодёжь очень сильно интересуется религией, и их там становится больше. Если брать северные регионы - Павлодар, Петропавловск, Костанай, я бы не сказал, что там мусульманство бросается в глаза. Поэтому, если говорить о том, что ислам на каком-то этапе возрождения, пике, то я бы не сказал. Но в Казахстане количество мусульман становится больше. Здесь есть несколько причин. Одна из них, что очень много приехали казахов, узбеков из Монголии, Китая, Узбекистана, Турции", - отметил Каирбеков.
Ещё в Казахстане часто можно услышать о том, что некоторые называют себя мусульманами по национальному признаку. Но, по мнению религиоведа, это ошибочное представление о религии.
"Есть такое понятие "он с рождения в исламе", но это из-за его национальности. К примеру, так как родители мусульмане, то и он относится к этой религии. Но это не совсем так. В исламе, это когда люди стараются жить по шариату. Мы знаем немало людей, которые говорят, что они мусульманине, но при этом могут себе позволит то, что запрещает религия - выпить спиртное, или наоборот, не делает то, что требует шариат Ислама - не читают намаз, не ходят в мечеть. Если сейчас говорят, что 75 процентов в Казахстане – мусульмане, то из них соответствуют истинному исламу, традициям, канонам нашей религии может процентов 18-20. Вы можете обратить внимание, что во время Рамазана поток мусульманства, пост держат, ауызашары дают, в мечеть ходят. Рамазан закончится, и всё это успокоится", - сказал он.
Учёный отметил, что история казахов в религиозной сфере очень богатая. Она берёт начало с периода Караханидов. Но чтобы сегодня стать истинным мусульманином, необходимо иметь хороших наставников и обладать чётким пониманием о смысле религии.
"В первую очередь, чтобы в нашем современном мире быть мусульманином, нужно двух вещей держаться. Первое, не политизироваться. Второе, иметь хороших учителей, которые действительно тебе объяснят, что такое религия. Буквально лет пять назад сколько человек уехали с джихадом в Сирию. Это происходит, потому что не имеют хороших учителей Ислама. Таких молодых людей используют, показывают им какие-то бредовые ценности, которых в религии нет. Используют механизм ислама для достижения своих политических, экономических или меркантильный целей. Современная молодёжь, не имея хороших знаний, уходит туда. И в конце результат – это сломанные жизни и судьбы.
А мусульманину, который хочет жить в исламе, я посоветовал бы не лезть в политику, не искать выдающихся шейхов, имамов, которые обучают и псевдорелигиозным положениям. Всё, что нам нужно в исламе, есть в Казахстане. С одной стороны, придерживайся законов ислама, образованные и грамотные ученые, а с другой - придерживайся традиций, которые есть в казахском народе. Есть ещё такое понятие как традиционный ислам, умеренный, спокойный ислам. Вот это я и советую. Не нужно вести активную арабизацию среди мусульман нашего региона", - рассказал исламовед.
Что касается учителей и наставников, то, по словам религиоведа, в Казахстане сильная образовательная база, которая может дать все необходимые знания об исламе.
"После приобретения независимости был сделан шаг в политике – открытие границ для того, чтобы молодёжь могла выехать учиться. Тогда многие ехали в поисках знаний о религии, и вернулись. Сейчас есть учителя, которые в совершенстве владеют арабским, турецким, английским языками. Они изучают ислам в оригинальных источниках, рукописях мусульманской цивилизации. Сейчас много образованных, грамотных людей приехало, которые окончили университеты в Египте, Турции, Иордании, Малайзии. Министерство образования в 2010 году открыло в университетах такие специальности как религиоведение и исламоведение. Сейчас в этой специальности у нас есть и магистранты, и докторанты, даже профессора. Сейчас у нас такого голода нет в знаниях и учёных. Также у нас в государстве есть ДУМК, которое ведёт свою работу в этом направлении, есть университет "Нур Мубарак". Этот университет считается одним из сильных исламских центров всей Центральной Азии. Там около 20 профессоров – арабов и немало профессоров, казахстанских учёных, которые обучают наших ребят и девочек религии. И в основном это ханафистский мазхаб", - подчеркнул учёный.
Также эксперт добавил, что совершение хаджа, то есть посещение святыни мусульман – Мекки и Медины, является обязательством, но нет нужды делать это много раз.
"Нужно отметить, что религиозная культура повысилась у казахстанского общества. Люди стали ближе к Всевышнему, ближе к исламу. Многие хотят совершит паломничество к святым местам. Не каждый человек может себе позволить потратить 5-6 тысяч долларов, чтобы съездить куда-то. Но мы видим, что очень много людей из Казахстана посещают Мекку и Медину. Экономически у нас неплохое положение у людей. И третье, это доступность той стоимости, которую делает ДУМК в этом вопросе. Знайте, что Пророк Махаммад сам большой хадж совершил только один раз в жизни. Туда не нужно ездить большое количество раз и потом всё это показывать по YouTube. Кому это нужно? Только тем, кто делает религию, как моду. Если же у него собрались деньги, то он пусть уже не будет тратить на Мекку и Медину, а он лучше поможет детскому дому или родственникам, или нуждающимся", - заключил Нурлан Каирбеков.
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