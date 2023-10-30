Почему холодно в паркингах Астаны, объяснили в акимате

Некоторые объекты Астаны переводят на автономное отопление, а в паркинги жилых домов тепло подаётся в ограниченном количестве. Зачем это делается, пояснили в столичном акимате, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В городе строится огромный объём жилья. Понимая, что в ближайшие два-три года нам предстоит обеспечить теплом порядка 11 миллионов квадратных метров жилья, это не считая производственных мощностей и вводимых социальных объектов, мы должны рачительно подходить к вопросу использования тепловой энергии. В этой связи мы продолжаем определённые ограничения, которые касаются в основном паркингов, некоторых других производственных помещений. Там, где есть возможность перейти на автономное отопление, мы так и поступаем", - проинформировал замакима Астаны Нурлан Нуркенов.

По его словам, это не значит, что город испытывает дефицит тепловой энергии. Каждое коммунальное предприятие, в частности АРЭКе и "Теплотранзит", реализуют программы энергосбережения.

Нурлан Нуркенов отметил, что информация о полном отключении столичных паркингов от центрального теплоснабжения не соответствует действительности.

"Это необъективная информация. В паркингах поддерживается постоянная дежурная температура - плюс три-пять градусов. Это связано с экономией энергии. Думаю, все автолюбители согласятся, что для паркинга нет необходимости поддерживать температуру, как в жилых помещениях. Главное - не допустить разморозку системы теплоснабжения и в целом инженерной инфраструктуры дома", - сказал замакима.

Также Нуркенов заявил, что в столице в последние годы были проблемы с дефицитом тепловой энергии.