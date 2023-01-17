Почему государство не будет вкладываться в некоторые сёла?

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Лишь в половину казахстанских сёл намерены вкладываться в правительстве. Финансировать по программе "Ауыл - Ел бесігі" будут только три с половиной тысячи населённых пунктов из шести тысяч трёхсот. Вливать бюджетные тенге туда, где проживает около полусотни человек, в Миннацэкономике не видят смысла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Есть сёла, где проживают 50 человек и менее, которые находятся в отдалённых местах. И вы понимаете, что проводить дорогостоящую дорогу или строить дорогую, пусть даже малокомплектную, школу, нецелесообразно", - заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Но даже с перспективными сёлами некоторые чиновники не справляются. Деньги есть, но их не осваивают. К примеру, в новой области Улытау.

"Эти проекты являются очень важными. Деньги выделены, ваша задача - эффективная реализация этих проектов. Поэтому ваш ответ не принимается", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

У главы региона Берика Абдыгалиулы нашлось объяснение, однако глава Кабмина Алихан Смаилов доводы не принял.