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  • Почему государство не будет вкладываться в некоторые сёла?
astanatv.kz Сегодня, 23:17
118
Сегодня, 23:17
118
Фото: astanatv.kz

Почему государство не будет вкладываться в некоторые сёла?

Лишь в половину казахстанских сёл намерены вкладываться в правительстве. Финансировать по программе "Ауыл - Ел бесігі" будут только три с половиной тысячи населённых пунктов из шести тысяч трёхсот. Вливать бюджетные тенге туда, где проживает около полусотни человек, в Миннацэкономике не видят смысла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Есть сёла, где проживают 50 человек и менее, которые находятся в отдалённых местах. И вы понимаете, что проводить дорогостоящую дорогу или строить дорогую, пусть даже малокомплектную, школу, нецелесообразно", - заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Но даже с перспективными сёлами некоторые чиновники не справляются. Деньги есть, но их не осваивают. К примеру, в новой области Улытау.

"Эти проекты являются очень важными. Деньги выделены, ваша задача - эффективная реализация этих проектов. Поэтому ваш ответ не принимается", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

У главы региона Берика Абдыгалиулы нашлось объяснение, однако глава Кабмина Алихан Смаилов доводы не принял.

"При уточнении бюджета в мае 2022 года из Нацфонда выделено более 600 миллионов тенге. Конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы проведены Управлением строительства Карагандинской области, договоры были переданы в область только 15 октября 2022 года", - озвучил Берик Абдыгалиулы.

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#села #дороги #Бюджет #экономика Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:17
118
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