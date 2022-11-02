Почему Европейскому Союзу стоит укреплять сотрудничество с Казахстаном

Фото: theparliamentmagazine.eu

Казахстан может стать крупным партнёром Европы в сфере поставок продовольствия, энергетики и транспортных коридоров, считает депутат Европарламента.

Рышард Чарнецкий — депутат Европарламента от группы ECR — Польша — считает, что связи Европы с Казахстаном помогут быстрее восстановить экономику ЕС, которая пострадала после российско-украинского конфликта, передаёт BaigeNews.kz. В своей статье для журнала "Парламент" эксперт выразил опасение, что в экономике ЕС ожидается спад значительно ниже чем тот, который Европейская комиссия прогнозировала до войны. А дальнейшие сбои в торговле или усиление экономических санкций могут ввергнуть европейскую экономику в рецессию. Ожидается, что инфляция в еврозоне в 2022 году поднимется выше шести процентов.

"Когда 24 февраля началась война в Украине, многие предположили, что Казахстан в целом поддержит Россию, учитывая их тесные экономические и торговые связи. Однако Казахстан отказался признать отколовшиеся "республики" на украинском Донбассе, ссылаясь на приверженность страны международному праву. Независимая внешняя политика Казахстана заслуживает одобрения, особенно когда страна имеет общую границу с Россией протяженностью 7644 километра — самую длинную, непрерывную международную границу в мире. Помимо своей принципиальной позиции по Украине, которую ЕС должен приветствовать, Казахстан может стать крупным партнёром Европы в сфере поставок продовольствия, энергетики, транспортных коридоров и перехода от российского газа", — утверждается в статье.

Одной из самых актуальных проблем в мире является нехватка продовольствия, и именно Казахстан может стать поставщиком разных растительных культур.

"Например, хотя зерновая сделка, которая позволяет Украине экспортировать зерно и другие сельскохозяйственные продукты из отдельных черноморских портов Украины, заслуживает всяческой поддержки, нет никаких гарантий, что эта договоренность сохранится в долгосрочной перспективе. Остаются вопросы о том, захотят ли страховые компании застраховать суда, проходящие по заминированным водам, а покупатели не решаются делать новые заказы, учитывая риск российских атак. Кроме того, задолго до вторжения России в Украину продовольственная проблема находилась на рекордном уровне. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, чуть менее 770 миллионов человек голодали в 2021 году — самый высокий показатель с 2006 года — из-за пандемии COVID-19, засух и других региональных конфликтов. В этом контексте Казахстан может предложить более 210 миллионов гектаров пахотных земель, на которых можно производить гораздо больше мирового продовольствия, включая льняное семя, пользующееся спросом в Европе", — рассуждает спикер.

Ещё одной острой проблемой остаётся рост цен на энергоносители. В этом вопросе тоже может помочь Казахстан.

"Широко известно о резком росте цен на энергоносители в ЕС и во всём мире, который только усугубила война в Украине, что привело к тому, что министры энергетики стран ЕС договорились о добровольном сокращении этой зимой спроса на природный газ на 15 процентов. Страны — члены ЕС также договорились как можно скорее отказаться от зависимости от российского ископаемого топлива. Приоритетной задачей для ЕС сейчас является поиск других источников энергии. В этом может помочь Казахстан. Эта страна уже является третьим по величине поставщиком урана в Европу, поставляя 19,2 процентов в 2020 году", — считает Чарнецкий.

Пересмотреть необходимо и логистические пути:

"Несмотря на то, что Казахстан производит более 40 процентов мирового объема урана, большая его часть проходит через Россию, прежде чем экспортируется на мировые рынки. Глобальная торговля будет оставаться небезопасной, пока продолжается война в Украине, поскольку ограничительные меры в отношении воздушного пространства, неопределенность контрагентов и проблемы безопасности осложняют все торговые маршруты, проходящие через Россию и Украину. Поэтому существует острая необходимость в создании новых торговых маршрутов между Азией и Европой, в обход России. В начале этого года Казахстан, Турция, Грузия и Азербайджан подписали четырехстороннее заявление о развитии Транскаспийского международного транспортного коридора (Trans-Caspian International Transport Corridor −TITR). По данным Ассоциации TITR, ожидается, что в 2022 году объем грузоперевозок через Центральную Азию и Кавказ достигнет 3,2 миллиона метрических тонн, что в шесть раз больше, чем в предыдущем году. ЕС следует обратить на это внимание. Это совместное предприятие может стать важным маршрутом для рынков Европейского союза и внести свой вклад в стабилизацию глобальной энергетической и продовольственной безопасности. Казахстанская сторона уже протянула руку помощи. В телефонном разговоре 4 июля с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем президент Токаев призвал ЕС к сотрудничеству в развитии альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая TITR.

Как только эти торговые маршруты будут созданы, Казахстан может стать крупнейшим поставщиком урана в Европу, тем самым помогая ЕС достичь энергетической безопасности, отказавшись от российского газа. Токаев также сказал Мишелю, что его страна готова поставлять больше нефти в ЕС. Казахстан занимает 12-е место в мире по доказанным запасам нефти и поставляет в Европу около 67 миллионов тонн нефти в год через Россию. Существуют возможности для увеличения поставок за счет новых маршрутов и трубопроводов", — пишет эксперт.

Как известно, географическое положение Казахстана позволяет стране выступать в качестве политического и экономического моста между Азией и Европой. Многовекторная внешняя политика, которая обеспечивает стране хорошие отношения со всеми соседями, даёт ей возможность стать платформой для переговоров:

"На фоне сложной геополитической ситуации на восточных границах и ощутимых выгод от более тесного сотрудничества между ЕС и Казахстаном, очевидно, ЕС следует поддержать казахстанское руководство в его усилиях по модернизации политической системы страны и улучшению ситуации с правами человека.

Надежды на быстрое окончание войны в Украине исчезают, а это значит, что ЕС, скорее всего, в обозримом будущем продолжит сталкиваться с экономическими и энергетическими трудностями. Чтобы помочь ЕС справиться с текущими геополитическими и экономическими проблемами, Европе следует обеспечить более тесное взаимодействие с Казахстаном, "ведущим государством в Центральной Азии, а также надежным партнёром и другом Европейского союза", — это оценка, которую мы разделяем с Жозепом Боррелем, вице-президентом Европейской комиссии и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Помимо взаимных экономических и торговых преимуществ, более тесные связи будут стимулировать Казахстан продолжать идти по пути демократизации, что также отвечает долгосрочным интересам ЕС", — заключает эксперт.