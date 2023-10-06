Почему дактилоскопия не вызывает доверия у казахстанцев, рассказала эксперт

До внедрения обязательной дактилоскопической и геномной регистрации казахстанцев осталось меньше трёх месяцев. Несмотря на значимость вводимого новшества, до сих остаются открытыми вопросы о гарантиях сохранности данных, используемом оборудовании и дальнейшей судьбе образцов, а также о том, как быть тем, кто страдает адерматоглифией, то есть генетически не имеет отпечатков пальцев. Подробно о воплощении в жизнь новой идеи – в материале BaigeNews.kz.

ДНК, как говорил доктор Алек Джеффрис в фильме "Код убийцы", является сутью каждого человека и обладает уникальностью. История открытия ДНК-дактилоскопии и первый случай, в котором она использована, чтобы поймать убийцу, был ещё в 80-ых годах, а вот дактилоскопия как метод определения личности преступника, согласно общепринятым сведениям, стала известна в 1858 году.

Система научных методов биологической идентификации людей на основе уникальности отпечатков пальцев и нуклеотидов ДНК в развитых странах используется довольно давно, но в Казахстане о ней впервые заговорили в начале 2001 года. Тогда даже был подготовлен отдельный законопроект, который вызвал шквал негодования в обществе.

Первая попытка провалилась с треском. Вторую предприняли спустя шесть лет, в 2007 году. В обоих случаях инициаторы, видимо, насмотревшись детективных сериалов, надеялись на лояльность населения, но увы и ах: высокий уровень недоверия казахстанцев к деятельности полицейских негативно сказался на предлагаемом новшестве.

Честно говоря, даже сейчас, этот самый уровень доверия желает лучшего. Отсюда и непринятие концепции о дактилоскопической и геномной регистрации в 2013-ом году. Однако, как говорится, если долго мучаться…

В декабре 2016-го закон всё же приняли, но с условием, что документ будет введён в действие в 2021-ом. Но, как объясняли представители МВД РК, из-за пандемийных ограничений внедрение новшества пришлось отложить аж до 2024-го.

Многократный перенос идеи, её щепетильное обсуждение на разных уровнях не снижает уровня опасений казахстанцев – будут ли данные надежно защищены и не будут ли использованы против их биологических владельцев.

"Давайте вспомним факты утечки информации НАО "Государственная корпорация"Правительство для граждан", Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии и другие случаи. Все они, к глубокому сожалению, свидетельствуют о том, что государственные органы не в полной мере способны обеспечить сохранность и безопасность персональных данных", – говорит замдиректора Высшей школы права Maqsut Narikbayev University, директор столичного филиала Digital Rights Center Qazaqstan Дана Утеген. – Дактилоскопическая и геномная информация – уникальные биометрические сведения, обладающие высокой значимостью. Если в случае каких-либо обстоятельств мы можем изменить фамилию, имя, отчество, адрес проживания и работы, то с чувствительными данными такое невозможно. Вот почему мы говорим о необходимости максимальной сохранности всех сведений, хранящихся в базе по сбору, хранению, обработке биометрических данных. Нельзя допустить утечки или передачи данных третьим лицам".

По словам Даны Утеген, процесс и условия сбора, хранения отпечатков пальцев казахстанцев должны гарантироваться государством и отвечать международным стандартам.

"До 1 января 2024 года остались считанные месяцы, но мы, казахстанцы, до сих пор не получили каких-либо заверений и гарантий со стороны представителей МВД относительно сохранности данных. Мы не слышали о том, как называются оборудование и серверы, которые будут хранить биометрические сведения, а велся ли вообще закуп необходимой техники и отвечает ли она всем установленным требованиям. Отсюда и некоторое недоверие. Отдельный вопрос касается экспертного совета, который будет иметь доступ к уникальным данным. Здесь достаточно вспомнить скандалы, когда сами сотрудники, которые должны отвечать за сохранность сведений, продавали информацию посторонним лицам. Да, во многих развитых и даже развивающихся странах дактилоскопическая и геномная идентификация используется весьма широко, но в большинстве случаев распространяется она на тех, кто имеет проблемы с законом, в частности, на осуждённых или тех, в отношении которых было принято судебное решение", – добавляет спикер.

Насколько мера о внедрении дактилоскопической и геномной регистрации оправдана? Способны ли государственные органы защищать права граждан в условиях того, что Закон "О персональных данных" ещё не совершенен и требует значительных поправок именно в части биометрической идентификации? Отдельного внимания заслуживает техническая сторона вопроса: как уберечь серверы от шпионских атак хакеров?

"Сегодня казахстанцы не сильно осведомлены о планируемом новшестве. Большинство людей думает, что государственные органы получат отпечатки граждан и будут использовать против них, – говорит технический директор MSSP GLOBAL Жаслан Кебекпаев. – Но на самом деле дактилоскопия упростит многое. Например, в вопросах поиска преступников, получения виз, прохождения госграницы, а также защиты документов от подделок. Данные граждан будут находиться в зашифрованных базах данных и не будут в публичном доступе. На этот счёт у государства есть планы развития информационной безопасности "КиберЩит".

Электронные паспорта и визы, содержащие биометрические данные, такие как фотография и отпечатки пальцев, уже используют в некоторых странах. Это, по словам эксперта по кибербезопасности, упрощает процесс проверки документов на границах.

"Биометрические системы могут быть встроены в автоматизированные системы контроля на границах, что позволяет путешественникам быстро проходить границу без необходимости долгих очередей и интеракций с пограничниками. Биометрические данные более сложно подделать или украсть, чем традиционные документы. Это помогает предотвращать мошенничество и улучшает общую безопасность на границах. На сегодня IT-специалисты Казахстана имеют большой уровень квалификации", – добил Жаслан Кебекпаев.

Несмотря на все опасения казахстанцев, в МВД РК торопятся успокоить - с 2024 года никакой массовой дактилоскопии не будет, а к автоматизированной информационной системе "Биометрическая идентификация личности" (АИС "БИЛ") допуск получит ограниченный круг специалистов. Кроме того, в профильном ведомстве заверяют, что беспокоится не о чем – сохранность данных гарантируется государством. Относительно людей, которые имеют физические недуги – не имеют пальцев рук, либо не имеют рельефных (папиллярных) линий на пальцах обеих рук, сообщается, что такие граждане не будут проходить дактилоскопическую регистрацию.

Дактилоскопия является важным инструментом для обеспечения безопасности и правопорядка в Казахстане, и ее роль продолжает расти с развитием технологий и повышением требований к личной идентификации. Однако, как было упомянуто выше, вопрос о внедрении дактилоскопической и геномной регистрации обращает внимание на много важных аспектов, которые требуют внимательного рассмотрения, в частности в области приватности и конфиденциальности: Сбор и хранение биометрических данных требует строгой регулировки и защиты, чтобы предотвратить злоупотребления.

Кроме того, законодательство, регулирующее охрану персональных данных и биометрическую идентификацию, требует усовершенствования, чтобы защитить права граждан и установить четкие правила использования "уникальных кодов".

Со стороны технических аспектов государственные органы должны строго соблюдать стандарты безопасности данных и использовать передовые методы шифрования и защиты серверов для предотвращения утечек и атак хакеров. Не менее важно и инвестирование в обучение IT-сотрудников. Главное – поддерживать высокий уровень осведомлённости о кибербезопасности для предотвращения уязвимости в системах. Также важно обеспечить широкий общественный диалог и прозрачность при внедрении таких технологий. Граждане должны быть проинформированы о целях и методах сбора биометрических данных и иметь возможность участвовать в принятии решений.

Итак, внедрение дактилоскопической и геномной регистрации может быть оправданным, но требует комплексного и сбалансированного подхода, включая усовершенствование законодательства, высокие стандарты безопасности данных и участие общества для защиты прав и приватности казахстанцев.