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Побег в мегаполис: названы самые привлекательные города для переезда в Казахстане
По итогам 2022 года уровень урбанизации в Казахстане составил 61,5 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz. Это планка, которой власти намеревались достичь только к 2025 году, но вышло раньше. За последние пять лет доля городского населения в стране увеличилась почти на четыре процентных пункта. Удельный вес сельчан соответственно уменьшился, составив к 1 января 2023 года 38,5 процента.
В количественном выражении с 2018 по 2022 год в городах прибавилось 1,5 миллиона жителей (плюс 14,7 процента), численность горожан приблизилась к 12 миллионам человек. Города росли как благодаря рождаемости, так и за счёт миграционного притока. Все эти годы миграционное сальдо городов было положительным, в 2022 году оно составило 60,1 тысячи человек.
В сёлах тенденция другая. Численность сельского населения в последние пять лет уменьшилась на 193 тысячи (минус 2,5 процента), составив 7,5 миллиона человек. Частично за этот "минус" в ответе отток населения из аулов. Так, в 2022 году миграционное сальдо сельского населения составило минус 67 тысяч человек.
Сельчане переезжали как внутри Казахстана, в более крупные населённые пункты, так и за границу. Главное направление внутри регионов - в крупнейшие города области. Статистика региональной миграции показывает, что все областные центры, кроме Конаева, имеют положительное сальдо.
В то же время прирост в городах в сравнении с численностью их населения был не столь значительным и вряд ли оказал серьёзный экономический эффект. К примеру, сальдо внутрирегиональной миграции Караганды за 2022 год составило 3,3 тысячи человек. Для шахтёрской столицы с населением в полмиллиона это лишь 0,6 процента. Другой пример — Туркестан, где сальдо миграции за счёт жителей своего региона составило всего 583 человека (0,3 процента от общей численности).
Наиболее ярко выраженная урбанизация происходила только в Алматы и Астане. Положительное миграционное сальдо в этих мегаполисах наблюдается уже много лет. В прошлом году население столицы пополнилось 33,8 тысячи казахстанцев из регионов. В Алматы внутренние мигранты добавили к общей численности населения города 35,3 тысячи человек.
Что касается межрегиональной миграции, то лишь мегаполисы и Алматинская область в 2022 году имели положительные показатели разницы между приехавшими и уехавшими. У всех остальных регионов сальдо было отрицательным. Это значит, что уезжают из этих территорий больше, чем туда приезжают. Переезды между областями в прошлом году имели два основных направления. Жители южных регионов ехали в ближайшие крупные мегаполисы, Алматы и Шымкент, а граждане северных и центральных областей перемещались в Астану, реже — в южную столицу.
Самый значительный миграционный отток был зафиксирован в Туркестанской области (минус 18,1 тысячи человек), его "обеспечили" переезжающие в Шымкент, Алматы и Алматинскую область. На втором месте оказалась Жамбылская область (минус 10,3 тысячи человек), чьи жители в прошлом году тоже перебирались в Алматинскую агломерацию. Тройку ключевых "поставщиков" южного потока замкнула Жетысуская область (минус 8,9 тысячи человек), в которой после территориального отделения стал виден чётко выраженный миграционный отток. Из этого региона казахстанцы в основном тоже переезжали в Алматы и Алматинскую область.
Сценарий, по которому идёт процесс урбанизации в Казахстане - это, скорее, "народный" вариант развития территорий. Люди переезжают туда, где они могли бы улучшить свои жилищные условия, найти более высокооплачиваемую работу. В плане развития рынка труда и социальной инфраструктуры ни регионы, ни мегаполисы не готовы к такой миграции.
Тот факт, что урбанизация в Казахстане имеет неконтролируемый характер, ещё год назад признали в министерстве труда и социальной защиты населения.
Ситуация на рынке труда, судя по прогнозам аналитиков Центра развития трудовых ресурсов РК, в пределах 2023–2030 годов и далее будет соответствовать существующему негативному сценарию. Ожидается, что на севере и востоке будет сформирован наименьший спрос на рабочую силу. Больше всего вариантов для трудоустройства предложат Астана, Алматы и Шымкент.
По прогнозам МТСЗН, при сохранении существующих тенденций население северных областей Казахстана к 2050 году сократится в общей сложности на 600 тысяч человек. Численность проживающих на юге (без учёта Алматы и Шымкента) вырастет на 1,6 миллиона граждан. В итоге плотность населения в южных регионах будет в четыре раза выше, чем в северных.
Согласно базовому сценарию демографической ситуации, к 2050 году население Астаны, Шымкента и Мангистауской области вырастет в два раза (по сравнению с 2022-м). Численность граждан в Восточно-Казахстанской и Абайской областях сократится на 15-16 процента, в Костанайской — на 22 процента, в Северо-Казахстанской — на 34 процента.
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