Победителей республиканского турнира по байге назвали в Астане

Фото: gov.kz

В честь 25-летия Астаны на ипподроме "Казанат" состоялся республиканский турнир по байге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В церемонии открытия соревнований приняли участие глава национальной и олимпийской Федерации конных видов спорта Астаны Ерлан Каналимов, вице-президент, исполнительный директор Национальной спортивной ассоциации Тастанбек Есентаев, президент Федерации байге Канат Копбаев.

"Добро пожаловать на республиканский турнир по байге, посвященный 25-летию столицы! За 25 лет город Астана, расположенный на берегу реки Есиль, преобразился до неузнаваемости, численность населения увеличилась с 250 тысяч до почти 1,5 миллиона человек. Народ свидетель, мир свидетель. Сегодня к этому празднику в соревнованиях принимают участие 107 гонщиков из 20 регионов страны. Они соревнуются в 4 видах гонок. Желаю всем удачи! Пусть победит по-настоящему сильнейший!" — сказал в своём приветственном слове глава национальной и олимпийской Федерации конных видов спорта города Астаны Ерлан Каналимов.

В первой части соревнований в двух группах сильнейшими оказались:

По кунан байге (дистанция 7 километров):

1 место. Абзал Турганбек (Алматинская область);

2 место. Амангельды Хамза (г. Астана);

3 место. Дильнур Нурмукаш (Алматинская область).

Групповая гонка (дистанция 15 километров):

1 место. Абзал Турмыс (Алматинская область);

2 место. Абдыкал Асланбек (г. Астана);

3 место. Абзал Турганбек (Алматинская область).

Жорга (7 километров):

1 место. Сункар Касымханов (ВКО);

2 место. Алия Аскарова (Астана);

3 место. Эдуард Штихлинг (область Абай).

Аламан байге (22 километра):

1 место. Дилнур Нурмукаш(Алматинская область);

2 место. Боранбай Абдрахман (Атырауская область);

3 место. Асылжан Толегенов. Жетысуская область.

Общий призовой флнд турнира составил 30 миллионов тенге. Победитель аламан байге получил 5,5 млн тенге, обладатель второго места - 3,5 млн тенге, третьего - 2,5 млн тенге.