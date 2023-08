Победителей IV международного кинофестиваля "Мечтатель" назвали в Алматы

Фото: pxhere.com

В Алматы определили победителей IV международного детско-молодёжного кинофестиваля "Мечтатель", передаёт BaigeNews.kz.

Лучшим игровым фильмом стала короткометражная работа "Сағындым сені" алматинки Улданы Багдаткызы. Она получила грант на обучение от школы медиа и кино AlmaU. А победитель в номинации "Лучшая операторская работа" Тимофей Евдокименко - 50-процентную скидку на обучение.

Работы юных кинематографистов оценивали старший преподаватель школы медиа и кино Арман Карабаев, продюсер Ерболат Байганин, искусствовед Биби-Ажар Дуйсебаева, художник Фатима Тарази и режиссёр анимации Гаухар Садыкова.

Лучшим документальным фильмом жюри назвало работу "Волнение и трепет" Адая Худайбергенова, а лучшим анимационным фильмом – работу Арыстана Булатова "Рыцарь", который также получил специальный приз от анимационной студии "Таскын".

Жюри отметили специальным дипломом Саги Есбулатова в категории "Лучший дебют" и подарили ему 50 000 тенге.

Впервые в истории фестиваля была добавлена секция "Взрослые детям", где творческие проекты судило детское жюри. По мнению детей, лучшим фильмом в этой категории стала короткометражная лента из Бразилии I Loved To See You, а лучшим

анимационным фильмом – "Сон в зимнюю ночь" из Беларуси.

Ежегодно на кинофестиваль поступают работы от студентов, которые соревнуются в молодёжной секции. В этом году жюри выбрало победителем фильм "От одного Зайца" из Латвии.

Во время фестиваля также была присуждена специальная премия имени Турара Дуйсебаева кинокартине "Ахмет Байтурсынов" творческой студии "Старт" из Рудного.

В этом году на фестиваль поступило 707 заявок из 39 стран мира.