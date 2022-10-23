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24.kz Сегодня, 06:26
48
Фото: 24.kz

Победителем кастинга телеведущих признан журналист из Тараза

Агентство "Хабар" подвело итоги кастинга телеведущих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Отбор проводился в три этапа с 15 июля по 21 октября. В кастинге мог принять участие каждый желающий, достигший совершеннолетия. 

На первом этапе отбора участники публиковали минутные видео в своих Instagram-аккаунтах со специальными хэштегами. Участие приняли свыше 200 человек со всех регионов страны. Они освещали актуальные события в своём городе. Креативный подход, умение создавать сюжеты, знание основ профессиональной журналистики – это было главными критериями кастинга.

Члены экспертной группы из числа руководства и опытных журналистов агентства "Хабар" пропустили в финал 12 претендентов. На финальном этапе кастинга участники провели пробные записи в телестудиях агентства "Хабар", прошли собеседование с членами комиссии.

По итогам кастинга победителем признан Касымхан Бекен из Тараза - молодой журналист, который начал профессиональный путь на областном телевидении.

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#СМИ #телеканалы
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:26
48
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