Победителем кастинга телеведущих признан журналист из Тараза

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Агентство "Хабар" подвело итоги кастинга телеведущих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Отбор проводился в три этапа с 15 июля по 21 октября. В кастинге мог принять участие каждый желающий, достигший совершеннолетия.

На первом этапе отбора участники публиковали минутные видео в своих Instagram-аккаунтах со специальными хэштегами. Участие приняли свыше 200 человек со всех регионов страны. Они освещали актуальные события в своём городе. Креативный подход, умение создавать сюжеты, знание основ профессиональной журналистики – это было главными критериями кастинга.

Члены экспертной группы из числа руководства и опытных журналистов агентства "Хабар" пропустили в финал 12 претендентов. На финальном этапе кастинга участники провели пробные записи в телестудиях агентства "Хабар", прошли собеседование с членами комиссии.

По итогам кастинга победителем признан Касымхан Бекен из Тараза - молодой журналист, который начал профессиональный путь на областном телевидении.