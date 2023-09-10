Победа заслуженная - эксперт об игре сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу установила личный рекорд в отборочных циклах чемпионатов Европы и мира, обыграв Северную Ирландию и набрав 12 очков.



Итог игры в интервью BaigeNews.kz прокомментировал казахстанский спортивный журналист Ербол Каиров.

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