  • 10 Сентября, 22:47
  • BAIGENEWS

Победа заслуженная - эксперт об игре сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Сегодня, 22:21
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akorda.kz Сегодня, 22:21
Сегодня, 22:21
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Фото: akorda.kz

Сборная Казахстана по футболу установила личный рекорд в отборочных циклах чемпионатов Европы и мира, обыграв Северную Ирландию и набрав 12 очков. 

Итог игры в интервью BaigeNews.kz прокомментировал казахстанский спортивный журналист Ербол Каиров.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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