Победа заслуженная - эксперт об игре сборной Казахстана в отборе на Евро-2024
Сегодня, 22:21
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Сегодня, 22:21Сегодня, 22:21
142Фото: akorda.kz
Сборная Казахстана по футболу установила личный рекорд в отборочных циклах чемпионатов Европы и мира, обыграв Северную Ирландию и набрав 12 очков.
Итог игры в интервью BaigeNews.kz прокомментировал казахстанский спортивный журналист Ербол Каиров.
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