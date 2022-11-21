Победа Токаева обеспечена широкой поддержкой регионов - эксперт

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По мнению заместителя директора Института Евразийской интеграции Азамата Байгалиева, победа Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах стала следствием взвешенного внутриполитического курса, прагматичной дипломатии и продуманной работы с региональным электоратом. Широкий социальный блок в избирательной программе Президента обеспечил лояльность абсолютного большинства казахстанцев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Независимые социологические исследования говорили о чрезвычайно высокой готовности сельских жителей, особенно молодёжи, идти на выборы. В СМИ, в связи с этим, встречались сомнительные комментарии некоторых экспертов, что “люди в аулах пойдут на выборы от скуки”. Это в корне неверная интерпретация статистики. Сельские жители сегодня заняты не менее, чем городские. На участки они пошли для того, чтобы обозначить общественный запрос на региональное и агропромышленное развитие страны", - считает эксперт.

Азамат Байгалиев добавил, что в предвыборной платформе Токаева серьёзный уклон был сделан в сторону перезагрузки региональной политики.

"Речь, по сути, идет о восстановлении потерянного за последние два десятилетия баланса между городом и аулом. Результаты голосования в областях показали, что инициативы Президента были услышаны", - отметил он.

По мнению эксперта, поездки Токаева по регионам сыграли важную роль в поддержки его на выборах регионами. Изменился как формат, так и риторика встреч президента с гражданами. Азамат Байгалиев отметил, что во-первых, во многих случаях "паркетные" монологи были заменены диалогами с людьми. Местные спикеры старались донести до Токаева конкретные проблемы.

"Во-вторых, каждый спич президента содержал в себе месседжи, актуальные для всей страны именно на момент разговора. Касым-Жомарт Токаев охотно отходил от заготовленных речей и оперативно разъяснял позицию государства по критически важным для нации вопросам. К примеру, отношение к бегущим от мобилизации россиянам президент высказал в Туркестане, не дожидаясь возвращения в Астану. В "старом Казахстане" региональные поездки всегда жёстко регламентировались локальной повесткой", - сказал эксперт.

В-третьих, глава государства прибывал в регионы с уже готовыми решениями наболевших проблем. Так, в западных регионах президент взял на личный контроль строительство местных дорог, реконструкцию водовода "Астрахань – Мангистау" и углубление устья реки Урал. Ответом на жалобы общественности стали конкретные меры с чётко установленными индикаторами результативности.