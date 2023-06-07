"По вине министерства": Жумангарин признался, почему экспортёры не получили 600 млн тенге субсидий

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Сегодня на заседании мажилиса министр торговли и интеграции Серик Жумангарин признал, что по вине его ведомства отечественный бизнес остался без поддержки, передаёт BaigeNews.kz.

Однако он сказал это лишь после того, как депутат Николай Арсютин возмутился неосвоенными суммами денег, которые выделяются из бюджета. По его словам, в 2022 году Минторговли запланировал расходы в размере 600 миллионов тенге на субсидирование ставок вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам, которые подлежат страхованию со стороны национального института развития АО "KazakhExport". Согласно отчету правительства ни один экспортер запланированную поддержку не получил, а средства остались неосвоенными.

"Получается, по вине вашего министерства бизнес остался без господдержки, что, вероятно, привело к потерям рынков. При этом указана всего одна причина неосвоения – это отсутствие правил по субсидированию ставки вознаграждения. Серик Макашевич, разве не ваше министерство должно было эти правила разработать?", - обратился мажилисмен к главе ведомства.

Министр ответил, что соответствующие правила субсидирования все-таки есть, они были приняты летом 2022 года. Однако чтобы окончательно решить этот вопрос, требуется принять законопроект об экспортном страховом агентстве, который сегодня находится в парламенте