По три миллиона тенге получили лучшие педагоги Казахстана

Более 190 миллионов тенге получили 64 победителя республиканского конкурса "Лучший педагог-2022". Торжественная церемония награждения прошла в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Денежные сертификаты на три миллиона тенге каждому и нагрудные знаки лучшим педагогам школ и колледжей вручил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Он поздравил коллег с присвоением звания, поблагодарил их за преданность делу и вклад в развитие образования.

"Профессия учителя во все времена была одной из самых почитаемых. И сегодня вы, коллеги, продолжаете благородное дело таких выдающихся просветителей как Ахмет Байтурсынов, Ыбырай Алтынсарин. Президент страны уделяет очень большое внимание учителям. В 2019-ом году был принят Закон о статусе педагога. По прямому поручению президента ежегодно повышаются зарплаты воспитателей, учителей, преподавателей колледжей. Закон освободил педагогов от несвойственных функций, которые раньше считались привычным явлением", - сказал министр.

Он напомнил, что с января 2023 года зарплаты воспитателей и учителей увеличатся ещё на 25 процентов.

"Сейчас большинство коллег работают не шесть, а пять дней в неделю. Педагогам, чей стаж превышает 25 лет, будут присуждаться специальные медали. И мы продолжим работу по созданию ещё более комфортных условий. Республиканский конкурс "Лучший педагог" помогает определить лучших в своём деле, отметить ваш труд, опыт и знания. Вы профессионалы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия", - сказал в поздравительной речи министр Аймагамбетов.

На республиканском этапе конкурса за звание боролись 123 учителя. Они проводили открытые уроки, которые оценивала конкурсная комиссия из представителей общественных объединений, неправительственных организаций, родительской общественности, журналисты, активные педагоги.