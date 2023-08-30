"По полгода не платили зарплату": как удалось сохранить трамваи в Павлодаре

Трамвайное управление Павлодара, которому в этом году исполнилось 58 лет, одно из старейших в Казахстане, и по сути единственное оставшееся полноценно действующим как городской вид транспорта. Сохранить предприятие удалось, отчасти, благодаря сотрудникам. Многие из них отработали всю жизнь в ДЕПО и на вагонах. Признаются, переживали разное: денег не видели по полгода, зарплату получали продуктами, кризисы волнами атаковали, но многие выстояли, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В павлодарском трамвайном управлении имени Д.Махмудова сейчас трудится более 600 человек. Многие из них из числа тех, кто помнит экологически чистый транспорт в городе еще с советских времен. Многое люди меняли сами: подходы, модернизировали вагоны и даже перестраивали под условия именно Павлодара.

Стаж электрослесаря Сабыржана Муханова 42 года. Работал в ДЕПО начальником смены, мастером отдела технического контроля и до сих пор с огнем в глазах говорит о предприятии, которому отдал фактически всю жизнь. И фраза "отдать всю жизнь" в его случае не пустая, поскольку многие сотрудники в ДЕПО порой реально жили. Особенно мужчина вспоминает конец 90-х начало 00-х.

"Тяжелые были времена. По полгода не платили зарплату. Мы просто были проникнуты таким духом, что на собраниях, подбадривали друг друга, что нужно этот период выстоять, потом будет легче. Есть хлебопекарня своя, магазины работали, зарплату забирали продуктами. Были в долгах, были кризисы, но потом потихоньку мы прошли их. Не смотря на трудности трамваи всегда выходили на линию, в том числе по выходным. Мы на самоосознании работали, ведь важно было дать транспорт городу, город бы "встал" без трамваев", - говорит электрослесарь трамвайного ДЕПО Сабыржан Муханов.

Ветеран трамвайного ДЕПО вспоминает, в 80-е годы приняли решение полностью обновить подвижной состав. Сделать это удалось, отказавшись от компрессорных видов вагонов и перейдя на электрические. Сотрудники ездили по городам перенимать опыт у коллег, сами меняли ходовую и тормозную части, познавали новое и были фактически инженерами, а не просто мастерами по ремонту.

"Я когда заканчивал обучение по специальности "Городской транспорт", у меня был выбор: Павлодар, Караганда, Усть-Каменогорск, Алматы, Петропавловск. В северные регионы по 2-3 человека направляли. В основном в Шымкент в троллейбусный парк, в Усть-Каменогорск, в Павлодар 4 человека, Караганда 2 человека, в Темиртау по желанию, там трамваев толком не было. В основном было павлодарское ДЕПО, оно каждый год завоевывало "Красное знамя". Я считаю, что для промышленных городов трамвай важен. Не желаю, чтобы отдавали такое предприятие в частные руки. Вот как у нас есть жилищно-коммунальное хозяйство для обслуживания населения при акимате города, вот и эта структура и должна быть. Я здесь сколько лет проработал, были здесь люди, которые имея полномочия руководили не зная как. Вплоть до развала дело шло", - добавил Сабыржан Муханов.

Многие в ДЕПО вспоминают времена, когда предприятием руководил Джафар Махмудов. Возглавлял трамвайное управление он более 30 лет и вместе с ним удалось сохранить большую часть коллектива, которая и стала основой сохранения ДЕПО в целом. Кстати, сейчас предприятие носит его имя.

К слову, при старом подвижном составе, не смотря на усилия сотрудников, работать было очень сложно. Вагоны ломались прямо на линии, особенно проблематично было зимой. Работникам приходилось каждый день выслушивать жалобы пассажиров, которые замерзали в ожидании своего вагона.

"Сейчас намного легче работать. Система GPS позволяет видеть, где находится трамвай, с каким графиком он идет, и как мы можем его направить, чтобы он в простой не попал. Мы всегда можем сделать замечание водителю, если он идет не по графику. В основном поломки сейчас устраняют на линии, замены вагонов стараемся не делать. Если уже серьезные неисправности, то тогда загоняем на ремонт в ДЕПО", - рассказала старший диспетчер центральной диспетчерской службы Татьяна Шадрина.

Приобретение новых трамваев и модернизация старых позволила устранить простои транспорта на линии, сейчас эту работу намерены продолжить. Так, аким области уже публично заявлял, что в Павлодаре закупят новые вагоны, которые работают, в том числе и на солнечных батареях. Такие трамваи должны начать курсировать по новому маршруту. Рельсы в ближайшее время должны проложить в строящийся микрорайон "Достык".

Низкая зарплата, была одной из самых главных проблем трамвайного управления Павлодара. Из-за этого уволилось много ценных специалистов. Сейчас стоит задача повысить оплату сотрудникам до уровня средней по Павлодарской области, а именно более 300 тысяч тенге в месяц. В мае уже было повышение зарплат на 20% до конца года хотят поднять еще на столько же. Доходы в отрасли зависят от стажа, классности, однако новички уже с первого месяца могут иметь оклад не менее 200 тысяч.

Фото: Артем Клеван.