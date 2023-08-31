"По ночам детей в туалет не отпускаем": истории жителей самого мрачного микрорайона Павлодара

Ветхие деревянные двухэтажки в микрорайоне "Затон" в Павлодаре, любой живший здесь человек назовет местом, куда никогда не хочется возвращаться. Однако улучшить свои жилищные условия удается далеко не многим. Сейчас здесь проживают разные семьи, у каждого своя история, но объединяет их одно – желание выглядывать в окно своей квартиры и получать только положительные эмоции. Делать это сегодня не удается никому из них. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с жителями, у которых разные судьбы и социальный статус. Но одинаково всем им приходится топить печки, ходить в туалет на улицу и засыпая, надеется, что крыша все же не обрушится.

Со студенчества…

Даурен Оспанов вместе с супругой Раушан проживают по адресу Ак.Бектурова, 348. Сейчас у них четверо детей, ждут пятого. Оба родом из аула. Сейчас они на втором этаже ветхой деревянной постройки остались одни. Живут еще две семьи на первом этаже, а жильцы из второго подъезда съехали. Часть дома уже даже разобрали.

"Я живу здесь с 2002 года. Супруга живет с 2013 года. Я когда студентом был, мне сестра подарила здесь квартиру, чтобы в студенческие годы здесь жил. Так и остался. Начал работать, женился. Тогда здесь не было воды, мы носили с колонки. Туалет также на улице. Уголь, дрова, печку топили. Потом холодную воду сюда провели, чуть полегче стало. А остальное в принципе также и осталось. Как в частном доме живем. Холодно, конечно, сейчас. На втором этаже мы одни остались. Никто печку не топит. Вода замерзает зимой, трубы лопаются, мы меняем и опять по кругу. Но эту зиму мы не выдержим", - говорит житель дома Даурен Оспанов.

Крыша в этом доме течет. Жильцы никогда сообща не занимались ремонтом кровли, каждый чинил свой участок. Толку в итоге от этого не вышло. Но у семей из дома под номером 348 появилась надежда на лучшие условия. В сентябре их должны переселить в съемные квартиры, а их дом снести для строительства нового. После завершения они получат квадратные метры в новостройке. Люди говорят, оставаться предстоящей зимой они здесь точно не смогут. Если даже не переселят, то придется искать выход самостоятельно.

Уже ничего не страшно

63-летняя Екатерина Адамовна на сегодня осталась одна в своей квартире по адресу Ак.Бектурова, 356. Содержит дом в чистоте, старается по возможности делать косметический ремонт, но это уже мало спасает. С особенной болью говорит про вид из окна. Даже сопроводила до него нас, чтобы наглядно продемонстрировать. Пенсионерка говорит, выглядывая по утрам, видит туалеты, мусор и углярки. От такого пейзажа последние годы внутри остается лишь безысходность.

"Получил эту квартиру мой муж, как специалист на судоремонтном заводе. Он у меня работал механиком. Жили мы на квартире. Так вышло, что нас попросили уйти с квартиры, ну вот так и мы и оказались здесь. Живу я в этих, так сказать хоромах в кавычках, 40 лет. Мужа, к сожалению, уже не стало, дети разъехались. Ну вот осталась одна. Все удобства на дворе за 15 метров. Жилье это считается временным. Люди проживают здесь какое-то время и улучшают свои жилищные условия, но у нас же пошел такой яркий рассвет, лихие 90-е и все. У нас недалеко должны были заложить 10-этажный дом. Когда произошел развал, мы остались при своих интересах. Возможности купить у меня теперь нет, да и тогда не было, потому что надо было как то выживать, искать пути, как прокормить семью. Вот в итоге оказались здесь", - рассказала Екатерина Полякова.

По словам пенсионерки, им дали разрешение на приватизацию жилья, но ее это удивляет. Выкупать квартиру, где в доме нет фундамента, крыша дырявая, полы проваливаются, печные трубы падают, а проводка уже свисает, считает немыслимым.

"Я ничего не боюсь, потому что, во-первых, я пожила. Во-вторых, я уже в возрасте, внуки определенные, поэтому чего мне бояться? Как говорится, если призовет меня Всевышний, ну что же. Главное, чтобы на земле не оставили", - с улыбкой на лице говорит пенсионерка Екатерина Полякова.

Екатерина Адамовна видит периодически различные делегации из чиновников и депутатов, которые к ним наведываются с камерами, но никакого толку от этого, считает женщина, нет.

Хотя бы детскую площадку

Многодетная мать Карима Лобачева в старой двухэтажке по адресу Ак.Бектурова, 358 оказалась 4 года назад. Жилье снимают у родственников, и выбора особо нет. Надо кормить, одевать детей, муж работает, но этого не хватает. А потому вынуждены жертвовать жилищными условиями, потому что снимать что-то лучшее дорого. Хотя и здесь, считает женщина, цены на те же коммунальные услуги, не самые дешевые.

"Космические цены за вывоз мусора, в 2 раза подняли. Вода у нас вообще золотая, хотя ее нет, подачи в дом нет. Стираем в химчистке, моемся в бане, а платим, как за благоустроенную квартиру. Общий счетчик на свет. Люди не живут здесь, а им счет идет. Детей здесь много, детских площадок нет. Дети играют на стройке, в лужах купаются. Где еще играть. Больше всего боюсь я за детей. Боюсь, что в любой момент в этих домах может обрушиться крыша. Крыша бежит. Два дня дождь шел, соседка месяц стирала, потому что ничего не сохнет. Сырость. И проблема с наркоманами, закладки у нас здесь оставляют", - поделилась наболевшим Карима Лобачева.

По ночам, к слову, детей в туалет не отпускают. Не смотря на то, что двухэтажки в районе "Затона" считаются квартирами, уборные, если их можно так назвать, находятся на улице. По сути у каждого своя выгребная яма. Тут же во дворе сараи для хранения угля и дров. Отопления в домах печное.

"Мама, выбивай окно и вылезай"

Все жильцы ветхих двухэтажек, одним из самых страшных для себя называют вероятный пожар. Дома из сруба дерева, и малейшее замыкание проводки может привести к трагедии. Даже выбраться отсюда могут не успеть. А учитывая, что люди в квартирах топят печки, полыхнуть здесь может в любой момент.

67-летняя Валентина Лепусина в одном из пожаров в доме по адресу Ак.Бектрурова, 383 лишилась сына. Полыхнуло не из-за печки, но женщина отмечает, для них любое пламя может стать последним.

"Это было почти 8 лет тому назад. Он в компьютере сидел в комнате, я в другой комнате сидела. Потом пошла в туалет и на меня пламя. Видать, кто-то окурок бросил или что. Я закричала "Вася, мы горим". Он сказал, "Мама, выбивай окно и вылезай". Я вылезла, а он остался искать собачку. С нами жила такая маленькая собачка. Он остался искать и сам, как сел возле своего компьютера, так и задохнулся", - вспоминает Валентина Лепусина.

История пенсионерки и этого самого дома тесно связаны. Говорит, на втором этаже в квартире в буквальном смысле она родилась. Потом много лет здесь не жила, а когда вышла замуж, супруг получил жилье именно в этом доме. И вновь ее судьба свела. При этом отмечает, в 80-е это были вполне приличные апартаменты.

История Валентины Лепусиной во многом трагическая. Лишилась сына в пожаре, ему, к слову, было 22 года. Первый сын тоже погиб, в возрасте 9 лет он утонул. Осталась она одна, почти ничего не видит и продолжает жить в ветхой деревянной двухэтажке. После возгорания ремонт сделала лишь в одной комнате, а в той, где угорел Василий до сих пор на стенах сажа, которая каждый день напоминает о тяжелой потере.

А в доме, в котором живет пенсионерка, в одной из квартир уже провалилась крыша и также здесь остались лишь те, кому идти попросту некуда.

Все ли дождутся..?

В 2022 году чиновники все же решение проблемы нашли. Заявили, что будут сносить старые постройки и на их месте появятся новые многоэтажки. Но вопрос оставался открытым из-за поисков инвесторов, готовых приступить к возведению. То есть в городском акимате не стали искать деньги из бюджета и возводить, допустим, социальное жилье, а просто объявили поиски человека, готового вложить свои деньги.

Первый дом, прозванный в народе Бомбей, в итоге снесли. На месте возведенного в 30-е годы прошлого века дома появится новостройка. Сейчас здесь красуется уже фундамент, но за минувшее лето работа не особо сдвинулась с места. Учитывая, что невысокие новостройки в Павлодаре обычно поднимают достаточно быстро.

Жильцы в один голос твердят, готовы на любые условия, лишь бы переехать. Получить новые квартиры с таким же количеством комнат, квадратурой, да даже вторичное жилье. Что угодно, лишь бы не видеть больше этот ужас каждый день. Чтобы больше не ходить в туалет на улицу ночью и бояться, что на тебя нападет кто-нибудь в темноте. Не топить печку и переживать за ее безопасность. Засыпать без страха, что к утру они могут просто оказаться под обломками собственного дома, потому как крыша или стены в любой момент могут рухнуть.

Фото: Артем Клеван.