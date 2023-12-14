По итогам года Китай и Казахстан побьют новый рекорд по объёму товарооборота – посол КНР

2023 год выдался удачным и успешным для развития двусторонних отношений Казахстана и Китая. Таким мнением поделился чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Этот год выдался чрезвычайно удачным и успешным в плане развития двусторонних отношений. В этом году состоялось два визита главы Казахстана в Китай: в мае и октябре. Эти два визита имеют очень важное значение. Они придали мощнейший импульс для укрепления взаимодоверия, взаимопонимания, а также стимулирования многогранного взаимовыгодного сотрудничества наших двух стран", - сказал Чжан Сяо.

Отмечено, что в рамках этих визитов предприятиями двух стран были подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 38 миллиардов долларов США. В ходе первого визита было подписано соглашение о безвизовом режиме. Тогда же главами государств 2024 год был объявлен годом туризма Казахстана в Китае. И то, и другое беспрецедентно в наших двусторонних отношениях, считает посол.

В ходе второго визита также были подписаны два важнейших документа: соглашение по сотрудничеству в области строительства третьей железной дороги между Китаем и Казахстаном и межправительственное соглашение о развитии сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Эти два соглашения имеют исключительно важное, стратегическое значение для двух стран.

Также Чжан Сяо отметил, что Казахстан и Китай в этом году эффективно взаимодействовали на международной арене.

"За этот год на всех международных площадках, в рамках международных структур, таких как ООН, ШОС, СВМДА, механизм "Китай – Центральная Азия", мы занимали практически одну и ту же позицию. Важно, что в эпоху глобальной турбулентности, региональных конфликтов и кризисов Китай и Казахстан занимают одни и те же позиции по тем или иным вопросам. Непростая ситуация, нестабильность диктуют нам необходимость ещё лучше и эффективнее согласовать наши позиции и координировать наше взаимодействие", - сказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК.

По мнению Чжан Сяо, экономическое сотрудничество Китая и Казахстана отличается большой взаимодополняемостью и на сегодняшний день развивается весьма успешно.

"За первые 10 месяцев товарооборот двух стран составил 32,7 миллиарда долларов США, увеличение произошло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С этой динамикой по итогам года мы, видимо, побьём новый рекорд – 37-38 миллиардов долларов США. В начале прошлого года лидеры двух стран в Пекине наметили амбициозную задачу по доведению товарооборота до 40 миллиардов долларов к 2030 году. С нынешними темпами роста товарооборота мы эту задачу точно выполним в следующем году", - сказал посол.

Чжан Сяо отметил, что у Казахстана и Китая много точек соприкосновения для сотрудничества: энергетика, сельское хозяйство, зелёная энергетика, логистика, телекоммуникации. Китай готов поделиться своим опытом и наработками в этих отраслях.

"Китай сегодня лидер высоких телекоммуникационных технологий. Уже к 2030 году Китай приступит к коммерческому применению сотовой связи шестого поколения. Потому что сегодня 5G уже широко применяется в Китае. Китай также лидер по капельному орошению. Китай – мировой лидер в зелёной энергетике. 75% выработанной зелёной энергетики приходится на Китай. Китай готов поделиться своим опытом, технологиями и наработками с нашими казахстанским друзьями, если есть такая необходимость", - сказал Сяо.

Он добавил, что для Китая Казахстан – не просто сосед, но и хороший друг, надёжный партнёр, который является приоритетом внешней политики Китая. Для Казахстана Китай – это вторая экономика мира, огромнейший рынок с большими возможностями, куда тянет и крупных бизнесменов, и средний и малый бизнес, и молодёжь, и туристов.

В этом плане весьма кстати пришлось решение глав государств о введении безвизового режима.

"Гражданам двух стран теперь не нужно долго ждать, стоять в очереди за визой. Для них сняли все формальности, бюрократические ограничения. Им теперь уже легче выезжать туда и обратно", - отметил посол.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР также выразил уверенность в том, что огромный китайский рынок с высокой конкуренцией вполне досягаем для казахстанских бизнесменов. Нужен только правильный подход к потребителю.