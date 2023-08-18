По факту сноса памятника Ленину в ВКО начато досудебное расследование

По факту сноса памятника Ленину на площади города Алтай (бывший Зыряновск) в ВКО начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"По данному факту началось досудебное расследование по части 1 статьи 203 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства). В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Проводятся следственные действия.



Сообщается, что в ходе работ по благоустройству центральной площади Алтая подрядчик, чтобы не повредить памятник Ленину, принял решение его демонтировать.

"Когда снимали последнюю плиту с постамента, статуя наклонилось и упала сама. Хорошо, что работники не пострадали! — рассказал подрядчик Сунгат Кауенов. — Я с себя ответственность не снимаю, раз так получилось — отреставрирую памятник за свой счёт. И поставим его на место".

Между тем, в соцсетях появилось видео очевидца, на котором видно, что погрузчик целенаправленно столкнул памятник с постамента. Отмечается, что памятник повреждён несущественно.