  • 18 Августа, 20:54
  • BAIGENEWS
Почти в два раза подорожали книги и канцтовары в Казахстане
Смаилов потребовал оперативно завершить аудит на "АрселорМиттал Темиртау"
Авария на шахте "Казахстанская": ответственным может грозить до семи лет тюрьмы
Глава государства посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы
Лакшми Миттал знает о ЧП на принадлежащей ему шахте "Казахстанская
Избиение ребенка в центре Астаны: суд вынес решение
В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК
Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге
С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане
Продавцы авто смогут онлайн передать госномера новому владельцу
Житель Сарыагаша подарил своей жене почку
Еще один казахстанский клуб вылетел из еврокубков
Найдено тело второго горняка после ЧП на шахте в Темиртау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

По факту сноса памятника Ленину в ВКО начато досудебное расследование

Сегодня, 19:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
yk-news.kz Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
152
Фото: yk-news.kz

По факту сноса памятника Ленину на площади города Алтай (бывший Зыряновск) в ВКО начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz

"По данному факту началось досудебное расследование по части 1 статьи 203 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства). В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Проводятся следственные действия.

Сообщается, что в ходе работ по благоустройству центральной площади Алтая подрядчик, чтобы не повредить памятник Ленину, принял решение его демонтировать.

"Когда снимали последнюю плиту с постамента, статуя наклонилось и упала сама. Хорошо, что работники не пострадали! — рассказал подрядчик Сунгат Кауенов. — Я с себя ответственность не снимаю, раз так получилось — отреставрирую памятник за свой счёт. И поставим его на место".

Между тем, в соцсетях появилось видео очевидца, на котором видно, что погрузчик целенаправленно столкнул памятник с постамента. Отмечается, что памятник повреждён несущественно.

Видео: ВКонтакте / Новости Усть-Каменогорска и ВКО

Самое читаемое

Наверх